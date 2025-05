Equinors salg av oljefeltet Peregrino i Brasil får applaus fra analytikerne. Prisen oppgis til 3,5 milliarder dollar, drøye 36 milliarder kroner og kjøperen er Prio Tigris – et av de største uavhengige oljeselskapene i landet. Storbanken Citi påpeker at betalingen er 20 prosent over hva kjøperen ga for 40 prosent av oljefeltet i fjor.

– Ved første øyekast ser salget ut til å være motivert av pris heller enn noe annet. I utgangspunktet en god pris, men man må også hensynta kontantstrøm fra Peregrino fra 1. januar til sluttdato – det kan være betydelig og fort mer enn 500 millioner dollar, sier analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets.

For et vesentlig poeng er at den økonomiske effektive datoen for transaksjonen er 1. januar 2024. Med andre ord må verdier generert av feltet etter denne datoen «trekkes fra».

Fra starten av 2024 til og med første kvartal 2025 har Peregrino levert rundt 500 millioner dollar. Forventet kontantbeløp blir dermed 3 milliarder dollar, avhengig av dato for sluttføring, får Finansavisen opplyst. Det var ikke en budrunde over feltet.

SMILER IKKE, MEN ER FORNØYD: Analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank synes prisen Equinor får er god. Foto: Finansavisen

Selger «cash-ku»

Det har imidlertid analytikerne fått med seg, men det endrer ikke synet.

«Imponerende», er beskjeden fra Tom Erik Kristiansen i Pareto, mens John Olaisen i ABG konkluderer med «en veldig god pris».

Førstnevnte skulle imidlertid ønske at Equinor beholdt sine store produserende oljefelter, men påpeker at prisen er veldig imponerende og at avtalen ble gjort mens oljeprisen var høyere enn i dag. Olaisen mener salget viser at Equinor har evnen til å tilpasse seg og selge felter dersom prisen er riktig.

Lyngvær i Danske Bank tror ikke Equinor skal gå ut av Brasil ennå.

– De fortsetter med prosjektene Roncador, Bacalhau og Raia, og vil ha et solid footprint der nede.

Han «liker» at norsk sokkel blir relativt viktigere for energikjempen, men innrømmer at han ikke hadde Peregrino øverst på blokka over salg.

– Vi har ment at Peregrino er en «cash-ku», og mener det fortsatt, sier han.

– Må gå til utbytter

DNB Markets mener prisen er høyere enn hva investorer og analytikere forventet. Meglerhuset baserer seg på tredjepartsdata og regner seg frem til at 2,9-3,1 milliarder dollar sannsynligvis er prisen de ville forventet.

Fordi feltet har vært svært lønnsomt for Equinor, så mener DNB Markets det er helt essensielt at pengene fra salget brukes på utbytter eller tilbakekjøp av aksjer for at aksjekursen skal reagere positivt.

Uansett får Equinor mer penger mellom hendene.

– Hva pengene skal brukes til kan man kun spekulere i. Selskapet har en solid balanse, og genererer bra med kontantstrøm, sier Lyngvær i Danske Bank Markets.