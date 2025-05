Sterkere enn ventet for oljekjempe

Oljeselskapet ExxonMobil la fredag frem resultatet for første kvartal, der selskapet endte med et justert resultat på 7,71 milliarder dollar, 1,76 dollar pr. aksje. Analytikerne hadde på forhånd ventet 1,73 dollar.

Det er imidlertid 6 prosent lavere enn i samme periode året før, da resultatet endte på 2,06 dollar pr. aksje.

I rapporten trekker selskapet frem at resultatet ble påvirket av at oljeprisene har falt kraftig som følge av frykt for at Donald Trumps tollsatser vil ramme den globale etterspørselen. Fallet ble delvis oppveid av volumvekst i Texas og Guyana, kombinert med kostnadskutt.

Omsetningen ble litt lavere enn ventet, med 83,13 milliarder dollar mot konsensus på 86,72 milliarder.

Ifølge selskapet har det returnert 9,1 milliarder dollar til aksjonærene i kvartalet, inkludert 4,3 milliarder i utbytte og 4,8 milliarder i tilbakekjøp av aksjer.