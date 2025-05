Opec fremskynder produksjonsbeslutning

Opec fremskynder møtet hvor produksjonen i juni skal diskuteres til lørdag, melder Bloomberg.

På videomøtet som egentlig var berammet til mandag 5. mai skal organisasjonen diskutere produksjonsnivåene de neste ukene. Flere markedsaktører som Bloomberg har pratet med forventer en ny produksjonsøkning fra Opec.

Det skjer etter at Saudi-Arabia i april presset Opec til å øke produksjonen i mai med 411.000 fat per dag. Det var tre ganger mer enn det planlagte volumet. Det ble da gjort for å straffe Kasakhstan og Irak som i lengre tid har produsert mer enn kvotene sine.

– Det går rykter i markedet om at flere land er misfornøyde med å holde igjen produksjonen, i tillegg til at man har Irak og Kasakhstan som ganske tydelig jukser ved å produsere mer enn egne kvoter. Frykten er at Saudi-Arabia kanskje ikke lenger kan eller vil holde troppene samlet, og at man da får en høyere produksjon, noe som er alvorlig når vi er inne i en ganske kaotisk periode der alle venter på hva Trumps tollutspill vil si for verdensøkonomien og oljemarkedet, sier Ole-Rikard Hammer til Finansavisen før Bloombergs sak ble publisert på fredag.

– Etter gjentatte brudd på de avtalte produksjonstakene, særlig fra Kasakhstan og Irak, trekker Saudi-Arabias energiminister Prins Abdulaziz bin Salman nå frem pisken. De sier «sånn går det når dere ikke følger reglene, og dette er bare forretten», sa Bjarne Schieldrop til Finansavisen for en måneds tid siden.

Bloomberg spekulerer også i hvorvidt det kan være et politisk bakteppe for produksjonsøkningen fra Opec. Saudi-Arabia kan forsøke å knytte tettere bånd til Donald Trumps administrasjon. Ved å heve produksjonen og presse oljeprisen ned kan det senke bensinprisene, som igjen kan erklæres som en seier for USAs president.

I etterkant av at Bloombergs artikkel ble publisert klokken 15.59 norsk tid steg prisen på både Brent og den lettere WTI-oljen.