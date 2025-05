Åtte medlemsland i Opec+ har blitt enige om en ny og akselerert økning i oljeproduksjonen for juni på 411.000 fat pr. dag, melder blant annet Reuters og Bloomberg. Kilden til Reuters sier avgjørelsen ble tatt under et fremskyndet nettmøte lørdag, som opprinnelig var planlagt til mandag.

I april besluttet oljekartallet å øke produksjonen for mai med tilsvarende mengde fat. Sammen med amerikanske tollsatser bidro dette til å presse oljeprisen til under 60 dollar fatet – det laveste nivået på fire år.

Flere mente i forkant av lørdagens møte at en ny 411.000 fat økning virker mer og mer realistisk. Blant dem var Goldman Sachs, som hevet prognosen fra 114.000 fat.

Samtidig uttrykkes det frustrasjon internt i gruppen over manglende overholdelse av produksjonstakene. Saudi-Arabia, som regnes som den reelle lederen i Opec+, har ifølge Reuters vært misfornøyd med at både Kasakhstan og Irak har oversteget sine produksjonsmål.

Med økt oljekvantum i markedene er det ventet at oljeprisen vil falle. På fredag falt prisen på Brent-oljen med 1,4 prosent, til 61,30 dollar per fat. Den lettere WTI-oljen falt 1,6 prosent til 58,30 dollar per fat.

Opecs de facto leder, Saudi-Arabia, tar dermed drastiske grep når landet bidrar til å senke oljeprisen, når landets statsbudsjett trenger en oljepris på over 90 dollar for å gå i null.

«Etterlevelse er igjen i fokus, ettersom Kasakhstan og Irak fortsetter å bryte sine kompensasjonsmål, sammen med Russland i noe mindre grad,» uttalte Helima Croft i RBC Capital Markets, til Reuters..

Opec+ består av organisasjonen av oljeeksporterende land og allierte som Russland. Gruppen har samlet kutt i produksjonen på over 5 millioner fat pr. dag, og mange av disse kuttene skal vare ut 2026. Neste fullverdige ministermøte er planlagt til 28. mai.