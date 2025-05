Opec+ planlegger å øke oljeproduksjonen i et raskere tempo og kan komme til å tilføre 2,2 millioner fat pr. dag innen utgangen av oktober, dersom medlemmene ikke etterlever produksjonsmålene, ifølge fire kilder i gruppen, skriver Reuters.

Det skjer rett etter nok et overraskende grep fra kartellet lørdag, da det ble bestemt en ny og akselerert økning i oljeproduksjonen for juni på 411.000 fat pr. dag.

I april besluttet gruppen å øke produksjonen for mai med tilsvarende mengde fat – tre ganger mer enn ventet. Det til tross for lave priser og svak etterspørsel etter president Donald Trumps tollsjokk.

Saudi-Arabia står bak

Den opprinnelige planen var å øke produksjonen gradvis mot slutten av 2026, noe som samlet ville gi en vekst på 2,2 millioner fat pr. dag. Dette kan nå altså skje allerede i oktober, ifølge kildene.

Saudi-Arabia, som regnes som den reelle lederen i Opec+, står bak initiativet og ønsker å straffe land som Irak og Kasakhstan for vedvarende kvotebrudd. Begge har gjentatte ganger produsert mer enn de har lovet, til tross for felles avtaler.

Trusselen antyder at kongedømmet er villig til å gå enda lenger i sitt kraftige brudd med mange års politikk som har hatt som mål å støtte opp under prisene, i et forsøk på å innføre strengere disiplin i kartellet, skriver Bloomberg.