Oljeprisen falt kraftig etter enighet i Opec+ om en økning i oljeproduksjonen i juni.

Brent-oljen med juli-levering åpnet mandag morgen ned 3,65 prosent til 59,05 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 4,00 prosent på 55,96 dollar fatet.

Produksjonen skal nå jekkes opp med 411.000 fat pr. dag for andre måned på rad. Det gir en samlet økning for april, mai og juni på 960.000 fat, og tilsvarer en reversering av 44 prosent av gruppens tidligere produksjonskutt på 2,2 millioner fat pr. dag.

«Vedvarende overproduksjon, særlig fra Kasakhstan og Irak, har gjort Saudi-Arabia frustrert og ført til at Opec+ nå benytter en mer volumbasert strategi for å «straffe» medlemmene som bryter med avtalene,» heter det i en oppdatering fra DNB Markets-analytiker Helge André Martinsen.

Ifølge en Reuters-artikkel søndag sa kilder tett på Opec+ at kartellet også kan komme til å presse på for raske økninger i juli, august, september og oktober, noe som vil føre til en full tilbakeføring av produksjonskuttet på 2,2 millioner fat innen utgangen av oktober.

UNDER 50 DOLLAR: Helge André Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets. Foto: Stig B. Fiksdal

– Et slikt scenario vil skape betydelig overskudd i oljemarkedet, skriver analytikeren.



Under 50 dollar fatet

Martinsen stiller spørsmål ved om alle de involverte landene faktisk vil klare å tilbakeføre hele dette volumet, men påpeker at Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Kuwait står for omtrent 65 prosent av økningen. Inkluderer man Russland, stiger andelen til 85 prosent. Alle land med betydelig produksjonskapasitet.

– Vi tror Brent-prisen vil falle under 60 dollar fatet i starten av uken, ettersom trusselen om økte volumer fra Opec stadig blir mer reell. Dersom Opec+ velger å tilbakeføre alt innen november, slik Reuters-artikkelen antyder, kan vi se nordsjøoljen falle under 50 dollar fatet innen utgangen av året.

Flere mente i forkant av lørdagens møte at en ny 411.000 fat økning virker mer og mer realistisk. Blant dem var Goldman Sachs, som hevet prognosen fra 114.000 fat. Investeringsbanken spår nå for 2025 en snittpris for Brent-oljen på 63 dollar fatet, og for WTI på 59 dollar fatet.

Press fra Trump

Den opprinnelige planen var å øke produksjonen gradvis mot slutten av 2026, noe som samlet ville gi en vekst på 2,2 millioner fat pr. dag. Dette kan nå altså skje allerede i oktober, ifølge kildene til Reuters.

«Etterlevelse er igjen i fokus, ettersom Kasakhstan og Irak fortsetter å bryte sine kompensasjonsmål, sammen med Russland i noe mindre grad,» uttalte Helima Croft i RBC Capital Markets, til Reuters.

I tillegg har også Donald Trump, som skal besøke Saudi-Arabia senere denne måneden, oppfordret Opec+ til å øke produksjonen.