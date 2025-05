BW Energy melder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på rekordhøye 182,1 millioner dollar i første kvartal 2025, opp fra 109,7 millioner dollar i samme periode i fjor.

Produksjonen i kvartalet var også den høyeste siden oppstarten av Dussafu-lisensen utenfor afrikanske Gabon. Av bruttoproduksjonen på 4,2 millioner fat gikk 3,2 millioner fat netto til selskapet.

I første kvartal 2024 var bruttoproduksjonen 3,1 millioner fat og nettoproduksjonen 2,5 millioner fat.

Driftsinntektene på 282,8 millioner dollar er nesten 100 millioner dollar opp fra samme periode i fjor.

– Starten på 2025 styrkes ytterligere av Bourdon-funnet som øker våre reserver i Dussafu-lisensen, den endelige investeringsbeslutningen (FID) for Golfinho Boost som øker produksjonen og reduserer driftskostnadene – og til slutt FID for Maromba, sier konsernsjef Carl K. Arnet i en kommentar.

Les også Ny rekord BW Energy-fremgangen fortsatte med rekordhøy produksjon i fjerde kvartal. Og snart går startskuddet for nok en utbygging.

Ny utbygging

Like før kvartalsrapporten kunngjorde BW Energy nemlig den endelige investeringsbeslutningen for Maromba-utbyggingen utenfor Brasil. «First oil» er planlagt innen utgangen av 2027, med en forventet platåproduksjon tilsvarende 60.000 fat olje pr. dag.

Utbyggingen vil ifølge børsmeldingen mer enn doble BW Energys totale nettoproduksjon innen 2028, med kort tilbakebetalingstid. I første omgang vil utbyggingen bestå av seks produksjonsbrønner betjent av en oppjekkbar rigg som skal bygges om til brønnhodeplattform ved Cosco-verftet i Kina – i tillegg til FPSO-en «Maromba» som allerede er under oppgradering ved samme verft og vil få en lagringskapasitet på én million fat.

Riggen er kjøpt inn for 107,5 millioner dollar, og selskapet forventer å investere rundt én milliard dollar i feltet før «first oil.» På toppen vil 200 millioner dollar gå til å fullføre første borekampanje innen utgangen av 2028, mens ytterligere 300 millioner dollar vil gå til boringen av seks nye brønner i en andre kampanje ventet fullført innen utgangen av 2030.

– Betydelige verdier

– Vi forventer å utløse betydelige aksjonærverdier i alle realistiske oljeprisscenarier, sier konsernsjef Carl K. Arnet i en kommentar.

Internrenten for prosjektet estimeres til over 30 prosent ved oljepris 60 dollar, og break-even for 10 prosent internrente ligger rundt 40 dollar pr. fat. Den tunge Maromba-oljen forventes å bli handlet med en rabatt på rundt 7,50 dollar pr. fat i forhold til Brent.