Goldman kutter: Venter ny kraftig Opec-økning

Goldman Sachs har etter Opec+-møtet lørdag kuttet oljeprisestimatene sine igjen. Oljekartellet vedtok å øke produksjonen med 411.000 fat pr. dag i juni, og vil «trolig» øke igjen i juli, skriver meglerhuset.

Produksjonen skal nå jekkes opp med 411.000 fat pr. dag for andre måned på rad. Det gir en samlet økning for april, mai og juni på 960.000 fat, og tilsvarer en reversering av 44 prosent av gruppens tidligere produksjonskutt på 2,2 millioner fat pr. dag.

«Lørdagens beslutning øker vår tillit til at den nye standardstørrelsen for produksjonsøkninger sannsynligvis er 0,41 millioner fat pr. dag,» skriver oljesjef Daan Struyven, som altså venter en ny 411.000-økning for juli.

Meglerhuset nedjusterer oljeprisprognosen med 2–3 dollar. De venter nå at Brent/WTI vil ligge på henholdsvis 60/56 dollar resten av 2025 og 56/52 dollar i 2026.

Les også Oljeprisen faller kraftig Opec+ er lei av land som jukser med produksjonen og endrer strategi fra pris til volum: – Nordsjøoljen kan falle under 50 dollar fatet innen utgangen av året, sier analytiker.

Truer med oljeflom Opec+ kan tilføre 2,2 millioner fat olje pr. dag innen utgangen av oktober, dersom medlemsland som Irak og Kasakhstan ikke retter seg etter produksjonsmålene.

Goldman kutter oljeprisen igjen: – Da blir det resesjon Goldman Sachs kuttet oljeprisanslagene sist fredag, og gjør det nå nok en gang etter at økonomene har slaktet BNP-anslagene og venter resesjon dersom tollsatsene ikke reverseres i betydelig grad.

Tegner 30–40 dollar-scenarioer

I 08-tiden mandag er Brent spot ned 3,2 prosent til 59,45 dollar fatet, mens juli-futuren er ned 2,9 prosent til 59,50 dollar.

«Vi mener at høy reservekapasitet og resesjonsrisiko trekker risikoen nedover. Full reversering av kutt på 2,2 millioner fat pr. dag vil kunne presse Brent-prisen ned i høye 40-tallet innen utgangen av 2026. I et kombinasjonsscenario med full reversering og global resesjon kan Brent falle til 40 dollar, og WTI til høye 30-tallet», skriver Struyven.

Goldman-trader Gerald Tan skriver i et notat at Opec-beslutningen sammenfaller med at «de geopolitiske spenningene i Midtøsten har økt etter at en Houthi-rakett traff Israels hovedflyplass. Det har ikke vært store utslag i volatiliteten som følge av nyheten (...) Institusjonelle kunder er fortsatt avventende, men deskene har sett enkelte kunder hedge seg mot lavere priser».