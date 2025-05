EU vil kutte russisk gass

EU-kommisjonen er ventet å foreslå tiltak for å kutte all import av russisk gass innen utgangen av 2027.

Tidligere i 2024 utsatte EU offentliggjøringen av EU-kommisjonens veikart for utfasing av fossile energikilder fra Russland, for å se an effekten av USAs fredsinnsats mellom Russland og Ukraina. Nå vil unionen igjen jobbe for å distansere seg fra Russland, når veikartet legges frem i Strasbourg på tirsdag 6. mai, melder Bloomberg.

I juni planlegger EU å foreslå et forbud på alt kjøp av russisk gass gjort under nye avtaler eller ved eksisterende spot-kontrakter, ifølge Bloombergs kilder. Forbudet vil tre i kraft innen utgangen av 2025 og vil ramme om lag en tredjedel av importen.

I tillegg planlegger EU-kommisjonen å innføre tiltak som får slutt på gassimporten fra Russland som skjer på grunn av lange kontrakter inngått før Ukraina ble invadert. De tiltakene vil trenge en noe lengre periode på å implementere, frem mot utgangen av 2027.

Sanksjoner mot russisk gass kan åpne for at europeiske kjøpere kan erklære force majeure og gå fra kontraktene sine. Sanksjonene vil imidlertid trenge enstemmig oppslutning i EU, noe de Putin-vennlige statslederne i Ungarn og Slovakia neppe ville stemt for. Dermed har EU ennå ikke foreslått sanksjoner av russisk gass.

Åpner for USA

Samlet i 2024 kjøpte EU energiprodukter fra Russland for 23 milliarder euro – over 270 milliarder kroner – som var mer enn den samlede militærhjelpen som ble sendt til Ukraina i løpet av året. Russland stod for 19 prosent av gassleveransene til EU i 2024, melder Bloomberg.

Den russiske gassen må følgelig også erstattes, noe som åpner døren for økt import av USAs LNG-transport, noe Donald Trump ved flere anledninger har tatt til orde for at Europa skal øke. Økt import av LNG fra USA kan dermed være et forhandlingskort i EUs tollforhandlinger med USA.