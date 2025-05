I en uttalelse mandag sa president Donald Trump at det kraftige fallet i oljeprisen legger økt press på Russland og dermed styrker muligheten for en fredsavtale i Ukraina, skriver Bloomberg.

– Jeg tror Russland, med dagens oljepris, oljeprisen har gått ned og vi er i en god posisjon til å få til en løsning, sa Trump til pressen i Det ovale kontor.

– De ønsker å inngå en avtale; Ukraina ønsker å inngå en avtale. Hvis ikke jeg var president, ville ingen ha inngått en avtale, sa Trump.

WTI-oljen handles mandag ettermiddag rundt 57,21 dollar fatet, et fall på omtrent 27 prosent siden Trump tiltrådte i januar. Oljeprisene har falt etter at OPEC besluttet å øke produksjonen, til tross for lavere etterspørsel som følge av Trumps pågående handelskrig.

Trump har ved flere anledninger oppfordret OPEC til å øke oljeproduksjonen og dermed presse prisene ned, noe han mener vil svekke Russlands inntekter og fremme en slutt på krigen. I tillegg har representanter for administrasjonen signalisert flere sanksjoner og andre tiltak for å øke det økonomiske presset på Russland, ifølge Bloomberg.

Trump uttalelser kommer en uke før han etter planen skal besøke Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater. Samtidig arbeider EU med et forslag om å forby russisk gassimport innen utgangen av 2027.

Samtidig som Trump ønsker seg lave oljepriser for å ramme Russland, skaper utviklingen bekymring for amerikanske oljeprodusenter. Han har tidligere lovet å «drille mer» og styrke USAs energiproduksjon, men det fallende prisnivået kan gjøre enkelte brønner og prosjekter ulønnsomme.