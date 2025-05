Hexagon Purus er inne i en krevende periode, og det gjenspeiles i førstekvartalstallene som ble lagt frem på morgenkvisten tirsdag.

Resultat før av- og nedskrivninger (ebitda) havnet på minus 242 millioner kroner, som er en økning fra negative 97 millioner i samme periode i fjor.

Ebitda ble negativt påvirket av 65 millioner kroner i restruktureringskostnader.

– Vi gikk inn i kvartalet med usikkerhet knyttet til etterspørselsutsiktene og et marked som har svekket seg betydelig etter presidentvalget i USA. I ettertid er det blitt annonsert et skifte i politikken fra den nye administrasjonen som har gitt nye utfordringer, både geopolitisk og innen global handel, sier konsernsjef Morten Holum i Hexagon Purus.

Analytikerne i DNB Markets omtaler førstekvartalstallene som svake. Så langt i år har Hexagon Purus-aksjen falt 70 prosent på Oslo Børs, til en børsverdi på 728 millioner kroner.

«Vi forventer at aksjen vil falle», konkluderer meglerhuset i en oppdatering til kundene på morgenkvisten.

Tar grep

Omsetningen i første kvartal var på 230 millioner kroner, ned 44 prosent fra forrige periode.

– Vi tar ytterligere grep for å redusere kostnadene og skape lønnsomhet på lavere volumer for å forlenge tiden det tar før kassen er tom, sier Holum.

Samlet egenkapital var 1.676 millioner kroner per første kvartal, mot 2.085 millioner i fjor. Samtidig var kontantstrøm fra drift i første kvartal minus 183 millioner kroner slik at kontantbeholdningen var på 794 millioner kroner ved slutten av kvartalet.

«Selskapet brenner mer kontanter enn ventet», er beskjeden fra DNB Markets.

SEB mener det er for tidlig å konkludere med at det trengs enda en finansieringsrunde, men at markedet vil legge merke til hvordan ledelsen ordlegger seg i rapporten.

«En negativ reaksjon er på sin plass, etter vårt syn», skriver meglerhuset i en oppdatering.

Hexagon Purus skriver at i den grad det ikke klarer å generere nok kontanter fra driften til å finansiere eksisterende og fremtidige planer, så kan det komme til å måtte hente ytterligere finansiering til fremtidige forretningsplaner og kapitalutgifter.

Hexagon Purus fokuserte lenge på komposittanker til hydrogen, men selskapet har de seneste årene også begynt å levere komplette batteripakker til nyttekjøretøy.