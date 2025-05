Otovo fikk et driftsresultat på minus 74,2 millioner kroner i første kvartal 2025, og underskuddet ble dermed redusert fra 109,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Inntektene falt fra 192,3 til 124,6 millioner kroner, og tilskrives et utfordrende marked og lavere salgsvolumer i fjerde kvartal – i tillegg til redusert installasjonsaktivitet som følge av restruktureringen av virksomheten.

Salgsavtalen med Swiss Life Asset Managers bidro til å sende bruttomarginen opp i 24,6 prosent, en forbedring på 6,8 prosentpoeng fra 17,8 prosent i samme periode i fjor.

Ordrene tok seg opp

Ordreinngangen kom inn på 154 millioner kroner i første kvartal, og snudde dermed opp etter å ha falt gjennom hele 2024. Fra 118 millioner kroner i fjerde kvartal ble veksten altså 30 prosent.

I første kvartal i fjor var ordreinngangen 197 millioner kroner.

Ordrereserven var 195 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2025, opp 27 prosent fra samme periode i fjor.

– Dette kvartalet var et stort vendepunkt for oss. Ordreinngangen steg 30 prosent og ordrereserven la på seg 30 prosent, ettersom vi klarte å tiltrekke oss flere kunder og selge flere produkter, sier toppsjef Andreas Thorsheim i en kommentar.

Investorene lar seg likevel ikke overbevise, og sender Otovo-kursen ned mer enn 8 prosent på Oslo Børs i 11.30-tiden tirsdag.

Valutaeffekt tynger

Negative valutaeffekter sørget likevel for at Otovo tapte mer før skatt enn i første kvartal i fjor.

Selskapet bokførte et valutatap på 23,7 millioner, slik at resultatet før skatt ble minus 106,9 millioner kroner. I samme periode i fjor bokførte selskapet 24,7 millioner kroner i valutagevinst, og leverte et resultat før skatt på minus 82,2 millioner kroner.