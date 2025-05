Ringes ned etter Spania-kollaps

Spania og deler av Portugal ble mandag 28. april rammet et omfattende strømbrudd. Selv om det foreløpig ikke foreligger en konklusjon på hva som skjedde, blir det spekulert i at det var for mye ustabil kraft, altså sol- og vindkraft, som falt ut samtidig og knakk hele strømnettet.

Det har imidlertid ikke skremt spanjoler og portugisere til å satse på enda mer solkraft.

– Vi i ledelsen var i driftssenteret vårt i Madrid under blackouten, og det spredde seg en enorm usikkerhet der da det skjedde. Det ga spanjolene en følelse av sårbarhet som de ikke tidligere har hatt, forklarer Otovo-sjef Andreas Thorsheim.

– I løpet av kort tid var det en dobling i Google-søk etter solceller, batterier og backup-løsninger, altså ord som er relevante for oss. Det er den sterkeste økningen siden Ukraina-krigen, legger han til.

Ringer hele tiden

Otovo har spesialisert seg på å installere solanlegg, med batteriløsninger, på private hustak, og er i dag etablert i 13 europeiske land. Veksten ute i Europa har gått på bekostning av lønnsomhet, noe som har medført at pengene har rent ut av selskapet.

Det seneste året har derfor selskapet vært gjennom to store nedbemanningsprosesser som til sammen har halvert antallet ansatte. Etter strømkrisen i Spania har de gjenværende Otovo-ansatte mer enn nok å henge fingrene i.

– Denne typen Google-søk endrer seg normalt med noen små prosenter fra uke til uke. Når vi får en dobling, sier det mye om alvoret. Det har medført et rush av telefoner til oss også, sier Thorsheim.

– Dette var en sjokkopplevelse for spanjolene og portugisere som ikke har tenkt på beredskap i det hele tatt. Nå har vi måttet ta inn ekstra vikarer, mens våre faste ansatte jobber overtid, for å ta unna alle henvendelsene som kommer.