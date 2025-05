Det Houston-baserte offshore serviceskipsrederiet Tidewater tjente 68,4 millioner dollar før skatt i første kvartal. Den gjennomsnittlige raten var 22.303 dollar pr. skip pr. dag. Ingen kontrakter er blitt kansellert selv om det er økende markroøkononisk usikkerhet.

– Første kvartal kom bra inn foran forventningene, sier rederisjef Quintin Kneen. Han viser til en bruttomargin på 50,1 prosent for tremånedersperioden januar-mars.

Kjøper egne aksjer

Aksjekursen nådde over 100 dollar for et år siden, mens den før New York Stock Exchange åpnet tirsdag ble handlet for 41 dollar. Det priser rederiet til knappe 2 milliarder dollar.

I løpet av våren har Tidewater kjøpt tilbake 2,3 millioner egne aksjer for 90 millioner dollar, noe som betyr en snittkurs på 39,31 dollar.

I 2023 utvidet Tidewater sin flåte gjennom å overta Solstads plattformforsyningsskip, tilsammen 37 fartøyer. Prisen var 6 milliarder kroner.

Dette gjorde det lettere for Solstad å komme i mål med sin refinansieringsprosess, mens Tidewater styrket grepet om nisjemarkedet for PSV-skip og varetransporten til og fra rigger og plattformer til havs.

Samtidig økte imidlertid gjelden i det amerikanske selskapet betydelig.

Ved utgangen av 2023 var var den langsiktige gjelden i Tidewater 734 millioner dollar, mens den i månedsskiftet mars/april var redusert til 636 millioner dollar.

Ingen kanselleringer

Aksjekursen har falt siden oppkjøpsavtalen ble inngått; Tidewater-aksjen er ned 23 prosent til siste sluttkurs på børsen i New York. Solstad Offshore handles derimot omtrent til det samme i dag som da PSV-flåten ble solgt til det amerikanske selskapet.

Nå er det økende makroøkonomisk usikkerhet som preger markedet, men ifølge Kneen er det vanskelig å vite hvordan råvarepriser vil påvirke operatøratferd og forbruksplaner.

– Til dags dato har vi ikke det fått vite om kanselleringer av noen prosjekter, sier Kneen.

Han opprettholder derfor selskapets guiding for en årsomsetning på mellom 1,32 og 1,38 milliarder dollar og en bruttomargin på 48-50 prosent.

Og ettersom aktiviteten i offshoremarkedet fortsetter å vokse, mener rederisjefen Tidewater er bra posisjonert for å fortsette å dra nytte av denne trenden.