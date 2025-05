Tybring Gjedde snur – går mot oljeseier

«Sp, Høyre og FrP går for oljeseier: Tybring-Gjedde krever unnskyldning,» stod det i Finansavisen 24. april. Tirsdag er var det tid for votering. Senterpartiets forslag om å starte arbeidet med 26. konsesjonsrunde vant frem – med knappest mulig margin –etter at uavhengige Christian Tybring-Gjedde stemte for.

Høyre og FrP har tidligere varslet at de vil gi subsidiær støtte til forslaget fra Senterpartiet, dersom deres forslag ikke går gjennom.

– Jeg er utrolig skuffet over at Arbeiderpartiet allierer seg med MDG, Venstre, SV og Rødt i oljepolitikken. Fortsatt høy aktivitet på norsk sokkel er en forutsetning for at Norge skal være en stabil leverandør av olje og gass i lang tid fremover. At Arbeiderpartiet nå går inn for lavere aktivitet vil kunne gi færre arbeidsplasser, gi oss lavere inntekter og svekke europeisk energisikkerhet i fremtiden. Takk til Høyre, FrP og Tybring-Gjedde som sammen med Senterpartiet sikrer flertall for en ny runde, sier Senterpartiets Lisa Marie Ness Klungland.

FORNØYD: Lisa Marie Ness Klungland, oljepolitisk talsperson i Senterpartiet Foto: Senterpartiet

Krevde unnskyldning fra FrP

Etter Tybring-Gjedde ble ekskludert fra FrP har han til nå kun engasjert seg i saker som behandles i Utenriks- og forsvarskomiteen.

«Som kjent høster man som man sår. Skulle FrP ønske min stemme i en sak så får de komme til meg å beklage måten jeg er blitt behandlet på. Man kan ikke forvente at en som er blitt satt ut av laget skal score seiersmålet,» sa Tybring-Gjedde til Finansavisen for to uker siden.

– Christian er en fornuftig kar, og her falt han ned på helt riktig side i denne saken. Det er veldig gledelig nyheter for Norge og den viktigste næringen vår, norsk olje og gass, sier FrPs Marius Arion Nilsen til Finansavisen.

OLJEMANN: Marius Arion Nilsen (FrP) på besøk på plattformen Draugen. Foto: Celina Ryssdal

SV styrer Aps energipolitikk

I 2022 ble de tidligere regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige med budsjettpartner SV om å ikke lyse ut den 26. konsesjonsrunden – en klar seier for SV.

– FrP applauderer Sp for å ha rettet opp i den dårlige avtalen regjeringen inngikk med SV, hvor olje og gass ble brukt som et forhandlingskort. Det er derimot synd å se at SV fortsatt får styre Arbeiderpartiets energipolitikk. Vi håpte på mer ansvarlighet fra regjeringen, legger Nilsen til.

Høyre legger seg på samme linje.

– Arbeiderpartiet svikter Norges ansvar som energileverandør til våre allierte i Europa. Men et flertall i Stortinget tar ansvaret i behandlingen av dette representantforslaget fra Høyre, sier Høyres energipolitiske talsperson, Bård Ludvig Thorheim.

I februar fremmet Høyre et forslag om å lyse ut den 26. konsesjonsrunden for olje- og gassleting på norsk sokkel i løpet av første halvår 2025, og ba innstendig Senterpartiet om å støtte initiativet.

Men senere, i slutten av april, kom Sp med sitt eget forslag. De mente det var urealistisk å få til en god konsesjonsrunde allerede før sommeren. Sps forslag ber regjeringen heller sette i gang med arbeidet for 26. konsesjonsrunde med sikte på en mulig utlysning tidlig neste år.