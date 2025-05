– Aker BP leverte sterk drift i kvartalet, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik.

Aker BP hadde inntekter på 3,2 milliarder dollar og endte opp med et driftsresultat på 1,9 milliarder dollar. Inntektene var litt over, mens resultatet var under analytikernes forventning på 2,2 milliarder dollar, ifølge beregninger innhentet av selskapet selv.

Missen skyldes i stor grad regnskapseffekter. Det er snakk om en nedskrivning på 189 millioner dollar knyttet til teknisk goodwill på oljefeltet Johan Sverdrup på grunn av lavere kortsiktige oljepris. Med andre ord sier det lite om den underliggende driften.

Analytikerne som følger Aker BP er samstemte i at hovedtallene og utbyttet var som ventet.

Steffen Evjen i DNB Markets kaller den en «non-event», mens storbanken Barclays omtaler rapporten som «beroligende kjedelig». Anders Rosenlund i SEB skriver følgende til sine kunder;

«Tallene er i tråd med forventningene, utbyttet som ventet, og ingen overraskelser når det gjelder prosjektutviklingen – noe som gjør kvartalsrapporten lite spennende. Men lite spennende er bra».

Store investeringer

Aker BP er den nest største olje- og gassprodusenten på norsk sokkel. Selskapet har et stort investeringsprogram foran seg som skal ta produksjonen opp over 500.000 fat per dag utover 2030.

– Vi gjør svært gode fremskritt på tvers av prosjektporteføljen vår og ligger godt an til å levere betydelig produksjonsvekst fra 2027, sier Hersvik.

Aker BP har som vanlig forhåndsannonsert produksjonen i kvartalet. Den endte på 441.000 fat oljeekvivalenter, som er godt over det anslåtte intervallet på 390.000-420.000 fat for helåret.

Aker BP (Mill. USD) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 3.201 3.078 Driftsresultat 1.921 2.194 Resultat før skatt 1.935 2.090 Resultat etter skatt 316 531

Utbyttet inntakt

I forbindelse med fjerdekvartalstallene ble utbyttet økt til 2,52 dollar per aksje i 2025, og planene opprettholdes med 0,63 dollar til utbetaling i første kvartal – til tross for at oljeprisen har falt til lavt på 60-tallet målt i dollar.

Det betyr at rundt 400 millioner dollar, eller 4,1 milliarder kroner i dagens kurs, blir delt ut til aksjonærene.

– Vår finansielle posisjon er fortsatt svært sterk, støttet av en robust underliggende kontantstrøm og en solid balanse. Dette gir oss fleksibilitet til å håndtere markedssvningninger, samtidig som vi opprettholder vår disiplinerte tilnærming til kapitaldistribusjon. Vi er fullt forpliktet til å skape verdi for våre aksjonærer gjennom stabile og forutsigbare utbytter, sier Hersvik.