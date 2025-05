SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Solstad-sjefen gjør det klart Solstad Offshore er i rute til et EBITDA-resultat på inntil 150 millioner dollar, tilsvarende 1,5 milliarder kroner, for 2025.

– Brasil er et krevende marked, men det passer veldig godt for oss, sier Solstad-sjefen Lars Peder Solstad til Finansavisen.

Han viser til at det brasiliansk sokkel har behov for fartøyer som kan operere på store vanndyp og rederiets lange historikk i landet:

– Vi har jobbet i Brasil i 30 år og har en sterk lokal organisasjon.

I øyeblikket har Solstad 13 av de totalt 39 skipene som inngår i flåten på kontrakter i Brasil, og ytterligere fire følger etter senere i år og neste år. Da er skip som eies av Solstad Maritime inkludert.

Sterk etterspørsel

Solstad ser positivt på markedsutsiktene både for ankerhåndterings- og subsea- og konstruksjonsskipene:

– Det er stor interesse for våre fartøyer. Vi fortsetter å se sterk etterspørsel og opplever at nye kontrakter tildeles som planlagt. Det er ingen signaler om prosjekter som vil bli utsatt.

Rederiet tjente 24 millioner dollar i første kvartal, mot 38 millioner dollar på samme tid i fjor.

Hele 41 millioner dollar skyldes effekten av regnskapsføringen av urealiserte valutagevinster, som i de tre første månedene i fjor beløp seg til pluss 36 millioner dollar, mens de belastet regnskapet med 5 millioner dollar på samme tid i år.

Kvartalene er ikke direkte sammenlignbare, da den første tremånedersperioden i fjor inkluderte Solstad Maritime deler av tiden. Men like for like er tallene i år bedre enn på samme tid i fjor.

Utbytte neste

Andelen av resultatet fra eierandelen Solstad Offshore har i nyskapningen Solstad Maritime var 14,4 millioner dollar. Her får selskapet dessuten et kvartalsutbytte på cirka 9,5 millioner dollar.

Solstad Offshore planlegger å begynne utbyttebetaling fra tredje kvartal i år.

Rederiet opplyser at det ligger i rute til å nå sin tidligere EBITDA-guiding på mellom 120 og 150 millioner dollar for 2025.

Solstad Offshores bokførte egenkapital har steget til 311 millioner dollar, mens netto rentebærende gjeld beløper seg til 107 millioner dollar.

Maritime på børs 16. mai

På børsen har Solstad-aksjen falt 5,8 prosent hittil i år til 37,70 kroner i tidlig handel onsdag. Det gir Skudeneshavn-selskapet en børsverdi på 3,1 milliarder kroner.

Planen er at nyskapningen Solstad Maritime, som eier hovedtyngden av skipene, skal tas opp til notering på Oslo Børs fredag 16. mai.

På spørsmål om det går mot en sammenslåing av selskapene, svarer Lars Peder Solstad at det ikke foreligger noen planer om det nå.

– Vi konsentrerer oss om det som er planen, å børsnotere Solstad Maritime.