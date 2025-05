I en analyse fra SpareBank 1 Markets skriver analytiker Teodor Sveen-Nilsen at Aker BPs resultat for første kvartal var i tråd med forventningene, med et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) som samsvarte med estimatene, og en justert inntjening pr. aksje kun én prosent lavere. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen og kursmålet på 280 kroner pr. aksje.

«Vi har bare gjort marginale justeringer i våre estimater (...) Kursmålet tilsier en P/E for 2025–2028 på 9–10x. Når vi justerer for modellert utbytte, estimerer vi en justert P/E for 2028 på under 4x – etter vårt syn en svært attraktiv verdsettelse», skriver Sveen-Nilsen.

Analysefakta Aksje: Aker BP

Meglerhus: Sparebank 1 Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 280 (280)

SEB-analytiker Anders Rosenlund gjentar kjøpsanbefalingen, men senker kursmålet fra 271 til 270 kroner etter kvartalsrapporten. Analytikeren viser til stabile operasjonelle forhold, uendret produksjonsguiding og fortsatt fremgang i utviklingsprosjektene. Produksjonen i første kvartal var 441.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, godt over det midtre nivået i guidingen for året (405.000). Analytikeren peker også på den kommende høy-risiko/høy-potensial-letebrønnen Rondeslottet som en mulig kursdriver.

Analysefakta Aksje: Aker BP

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 270 (271)

ABG Sundal Collier-analytiker John Olaisen understreker at Aker BP leverte et stabilt første kvartal og nå har levert bedre eller i tråd med forventningene i tolv kvartaler på rad. Analytikeren gjentar kjøpsanbefalingen og kursmålet på 300 kroner pr. aksje. Estimatene for 2025 er kun marginalt justert etter en nedskrivning på 189 millioner dollar relatert til teknisk goodwill, men det overordnede bildet vurderes fortsatt som svært attraktivt, med en direkteavkastning på 13 prosent og lav finansiell risiko. Ifølge analytikeren kan dagens utbyttenivå opprettholdes i over ti år ved en oljepris på 55 dollar fatet, selv med gjeldsnedbetaling.