Tidligere Freyr-sjef fikk 27 millioner i lønn

Til tross for at det tidligere batteriselskapet Freyr og dets ledelse har skapt store overskrifter om lønns- og kompensasjonspakker, ser lønnsfesten ut til å fortsette for selskapet.

Tidligere Freyr-sjef Tom Einar Jensen sto oppført med 27 millioner kroner i samlet godtgjørelse i 2024, fremgår det av årsrapporten til selskapet. Dette inkluderte sluttpakke, lønn og oppgraderte aksjeopsjoner.

Jensen trådte av som toppsjef i fjor høst og gikk over i en rolle som konsulent og leder for selskapets europeiske virksomhet. Men nå viser selskapets årsrapport at avtalen avsluttes i november.

– Jensens konsulentavtale skal etter planen opphøre på det tidligste av ettårsdagen for oppsigelsen, dødsfall, eller at en av partene gir fire ukers varsel, står det i rapporten, ifølge DN.

Store reaksjoner på lønnspakker

Freyr, som nå har skiftet navn til T1 Energy, har endret både navn og strategi siden sist, da selskapet ble fremstilt som Norges store batterihåp.

T1 Energy har nå valgt å satse på solcelleproduksjon og vendte snuten fra Norge mot USA, etter at norske myndigheter ikke ville gi selskapet mer støtte. Freyr fikk blant annet støtte fra staten til å investert fire milliarder kroner i to anlegg i Mo i Rana, men som senere har blitt lagt på is.

Høyere verdi

Størstedelen av summen Jensen mottok, på 18 millioner kroner, er knyttet til aksjeopsjoner. Disse ble justert etter hans avgang og er ikke lenge prestasjonsbaserte.

Disse opsjonene gir rett til å kjøpe 1,5 millioner aksjer til 1,23 dollar stykk, og har dermed begrenset verdi i dag, med en aksjekurs på 1,28. De er likevel verd mer enn da han fikk tildelt dem tidligere i fjor, skriver avisen videre.

Han fikk også utbetalt rundt ni millioner kroner kontant i 2024, hvorav 3,5 millioner var en del av sluttpakken hans.

– Kompensasjonen reflekterer kravene som stilles, ifølge Hilde Rønningsen, kommunikasjonsdirektør i T1 Energy.