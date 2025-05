Scatec med kraftig vekst – hever guiding

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Scatec hadde proporsjonale inntekter på 2,39 milliarder kroner i årets første kvartal, opp fra 1,23 milliarder samme kvartal i fjor. EBITDA økte til 1,38 milliarder kroner fra 0,85 milliarder.

Selskapets kraftverk produserte 979 GWh i kvartalet, sammenlignet med 901 GWh året før, hovedsakelig drevet av god hydrologi i Filippinene og Laos. Inntektene fra kraftproduksjon var 1,62 milliarder kroner (1,06 milliarder), og EBITDA endte på 1,39 milliarder (0,87 milliarder).

Utsiktene for 2025 inkluderer uendrede forventninger til kraftproduksjon på 4,1–4,5 TWh, mens EBITDA-prognosen er oppjustert med 400 millioner kroner til 4,15–4,45 milliarder. Gjenværende kontraktsverdi for D&C-prosjekter under bygging er på 6,7 milliarder kroner, med en estimert bruttomargin på 10–12 prosent.

Netto selskaps­gjeld er redusert med 1,8 milliarder kroner til 5,2 milliarder. Proveny fra salg av eiendeler i Uganda og Vietnam utgjorde 2,6 milliarder kroner.

– Vi har levert et sterkt kvartal på tvers av alle segmenter, utvidet vår byggeportefølje og styrket vår kapitalstruktur, sier konsernsjef Terje Pilskog.