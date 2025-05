Oljeutslippet skjedde fra plattformen Njord A. Det tok over to timer fra utslippet startet til det ble avdekket, ifølge Miljødirektoratet.

– Vi mener det tok for lang tid før Equinor oppdaget utslippet fra Njord-plattformen på nyttårsaften og at oppfølgingen av forurensningen til Norskehavet ble avsluttet for tidlig, sier direktør Hilde Singsaas i Miljødirektoratet.

De har avdekket fire avvik:

* Equinor Njord hadde et større oljeutslipp 31. desember 2024.

* Equinors beredskapsrespons etter utslippet var mangelfull.

* Beredskapsplanen for oljevern var ikke tilpasset riktig oljetype.

* Det har vært overskridelser av oljekonsentrasjon i produsert vann som ble sluppet til sjøen.