Birgitte Vartdal tok over stafettpinnen etter Christian Rynning-Tønnesen som sjef for Statkraft for nesten nøyaktig ett år siden. Nå tar hun grep og stanser all videre utvikling av grønt hydrogen.

– Siden jeg tok over som konsernsjef for et år siden, har vi gjort viktige endringer og spisset strategien vår for å tilpasse oss endrede markedsforhold, økt geopolitisk usikkerhet og redusert investeringskapasitet, sier hun.

I april kansellerte Statkraft blant annet bestillingen av elektrolysører fra Nel.

– Etter at vi reduserte ambisjonsnivået for utvikling av grønt hydrogen i fjor, opplever vi nå enda større usikkerhet i markedet. Derfor har Statkraft besluttet å stanse videre utvikling av grønt hydrogen. Noen deler av virksomheten vil bli avviklet, mens andre deler av porteføljen vil bli videre modnet før man eventuelt søker investorer for å realisere prosjektene, legger hun til.

Den relativt ferske konsernsjefen påpeker at selskapet må tilpasse seg realitetene og velge de riktige prosjektene fremover.

Det statlige kraftselskapet la frem tall for første kvartal torsdag morgen. Det viste en rekordhøy kraftproduksjon på 21,7 terrawattimer (TWh), opp 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Til tross for rekordproduksjonen falt resultatet grunnet lavere kraftpriser.

Netto driftsinntekter falt fra 19,6 milliarder til 15,8 milliarder i kvartalet. Det underliggende driftsresultatet før av- og nedskrivinger (ebitda) falt fra 15,1 til 10,9 milliarder. Brorparten – 9,1 milliarder – kom fra Norden.