Et tankskip som identifiserte seg som «Global» losset i slutten av april omkring 2 millioner fat iransk olje ved en havn administrert av provinsmyndighetene i Shandong, viser sporingsdata presentert av Bloomberg.

I realiteten var dette VLCC-en «Gather View», et skip som har vært underlagt amerikanske sanksjoner, men som overtok identiteten til et tidligere opphugget skip for å unngå disse sanksjonene.

Shandong huser verdens største kjøpere av iransk råolje, og ifølge nyhetsbyrået er dette første gang et såkalt «zombie-skip» er observert ved havnen siden provinsen i januar utstedte et direktiv som forbyr sanksjonerte tankskip.

– Iran må være kreative

Bloomberg mener observasjonen illustrerer hvor langt Teheran og såkalte «teapots» – uavhengige, kinesiske raffinerier med lave marginer – er villige til å gå for å holde oljehandelen i gang.

Handelen har tidligere blitt muliggjort ved overføringer fra skip til skip i havet utenfor Malaysia for å skjule lastens opprinnelse, og sporingsdataene viser at skipet som brukte Globals identitet hadde seilt fra nettopp Malaysia. En lignende tur skal ha blitt gjort i mars.

– Iran må være kreative fordi tempoet de finner nye tankskip i, ikke matcher tempoet i USAs sanksjoner. Derfor ser vi dem bruke denne taktikken, sier senior oljeanalytiker Muyu Xu hos analysehuset Kpler i Singapore.

Finner private havner

Ettersom både Beijing og Washington har strammet inn Iran-sanksjonene siden januar, har partene i handelen som pågår ifølge nyhetsbyrået prøvd å finne privateide havner – eksempelvis i foretrukne Dongying – som kan motta sanksjonert olje, og mindre tankskip til å levere den.

Slike transaksjoner er ikke like kostnadseffektive som leveranser til statlig drevne havner som kan ta imot større og gjerne sanksjonerte VLCC-er. Men de er mindre risikable. Hadde myndighetene i Shandong oppdaget de omtalte 2 millioner fatene i slutten av april, kunne hele lasten til rundt 120 millioner dollar blitt beslaglagt.

I tillegg kunne havnen ha blitt rammet av såkalte sekundærsanksjoner fra Washington – slik en terminal i Sør-Kina ble gjenstand for i mars. En sekundær sanksjon rettes mot tredjeparter som gjør forretninger med en aktør allerede underlagt primære sanksjoner.