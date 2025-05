Fredriksen-rigger sendes i opplag

NorAm Drilling hadde ti av elleve rigger i drift med en utnyttelsesgrad på 90 prosent i april, men varsler samtidig at to av riggene snart vil bli arbeidsledige. Måneden før var utnyttelsen 91 prosent.

For inneværende måned har kontrakter for cirka 86 prosent av tilgjengelige riggdager pr. 8. mai.

Det John Fredriksen-dominerte riggselskapet anslår videre at to av riggene som nå er på kontrakt og i arbeid, vil bli frigjort innen utgangen av måneden, som vil resultere i at totalt tre av elleve rigger vil være i opplag.

Forbi mai har selskapet en ordrereserve på cirka 16,6 millioner dollar, tilsvarende 173 millioner kroner.

Samme utbytte i 14 måneder

Basert på fri kontantstrøm i april har styret i NorAm Drilling vedtatt et nytt månedlig utbytte på cirka 1,7 millioner dollar – like mye som for måneden før. Det tilsvarer 0,04 dollar pr. aksje, og nær 18 millioner kroner.

Dette er 14. strake måned at selskapet utbetaler 0,04 dollar pr. aksje i månedsutbytte.

NorAm Drillings største aksjonær er John Fredriksens Geveran Trading med en eierandel på 48,1 prosent.

Riggselskapet eier og drifter 11 borerigger i Permian-bassenget i Texas.

Torsdag endte NorAm-aksjen ned 0,8 prosent til 25,70 kroner på Oslo Børs. Etter et kursfall på 19 prosent hittil i 2025, er markedsverdien av riggselskapet nå cirka 1,11 milliarder kroner.