Equinor etter møte i Det hvite hus: – Ingen løsning

Ifølge Dagens Næringsliv fant møtet med rådgiver Kevin Hassett sted tirsdag.

– Det var et nyttig møte, sier Equinors konsernsjef.

I påsken varslet Trump-administrasjonen at Equinors havvindprosjekt utenfor New York settes på vent, noe selskapet mener er lovstridig.

Etter møtet forteller Opedal at det fortsatt er uklart for selskapet nøyaktig hvilke vurderinger som er gjort i Bureau of Ocean Energy Management og innenriksdepartementet i forbindelse med stoppordren.

– Det var ingen signaler om en løsning på floken i møtet. Mitt inntrykk er at han forsto godt at et selskap som har investert 60 milliarder dollar over 25 år i USA opplevde det som svært krevende å få stoppet et prosjekt som allerede har investert 2,5 milliarder dollar og sto klar med alt utstyret til å installere. At det var alvorlig for et selskap som oss, det forsto han veldig godt, og ville sette seg mer inn i det, sier Equinor-sjefen.

Empire Wind 1 , som etter den opprinnelige planen skal være ferdig i 2027, vil ha en kapasitet på 810 MW. Havvindparken skal ligge rundt 25 til 50 kilometer sørøst for Long Island, og prosjektet skal forsyne 500.000 hjem med strøm i New York.

(©NTB)