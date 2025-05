Kjell Inge Røkke og Aker rydder opp. Nå fusjonerer han Aker Horizons med Aker, ifølge en børsmelding fredag morgen.

–Dagens markedsforhold støtter ikke storskala grønne investeringer i samme grad som tidligere, og realisering av dette potensialet krever kapital og skala utover Aker Horizons’ kapasitet alene, sier styreleder Kristian Røkke.

AKH Holding, datterselskapet av Aker Horizons som fusjoneres, omfatter all virksomhet i Aker Horizons-konsernet, inkludert aksjeposten i Aker Carbon Capture, investeringen i Mainstream Renewable Power og eiendommene i Narvik. Konkret vil aksjonærene motta 0,001898 aksjer i Aker og 0,267963 kroner i kontanter per AKH-aksje.

Aker vil også kjøpe karbonfangstselskapet Aker Carbon Captures eierandel på 20 prosent av selskapet SLP Capturi for 635 millioner kroner i kontanter. Aker Carbon Capture skal legges ned og et utbytte på 1,7 milliarder skal deles ut til aksjonærene.

– Alt i alt en bra morgen for Aker, oppsummerer investor Lars Brandeggen.

– AKH virker rettferdig ut fra meglerhusenes beregninger og med tanke på større refinansieringsbehov, sier han.

– I Aker Carbon Capture skulle jeg som aksjonær sett noen tiører mer, men vanskelig å sette verdier på oppsiden. Så greit nok selv om jeg registrer at det struktureres slik at øvrige aksjonærer som eier 57 prosent uansett ikke får si sin mening om salget.

Tror på prosjektet

Aker-sjef og Røkkes høyre hånd, Øyvind Eriksen, sier de fortsatt tror på Aker Horizons.

– Til tross for betydelige tap for Aker og øvrige aksjonærer i Aker Horizons, har vi et langsiktig perspektiv. Vi tror på det underliggende industrielle potensialet og tar nå grep for å beskytte og gjenoppbygge aksjonærverdier gjennom mer målrettet kapitalbruk og en tydeligere strategisk retning, sier Eriksen.

Da Aker Horizons gikk på børs i starten av 2021, bidro nullrente og aksjehype til skyhøy prising. De grønne investeringene ble dog fort innhentet av realitetene, og det viste seg vanskelig å vise til lønnsomhet. Aksjen ble knust og handlet sist for 1,34 kroner stykke torsdag – en nedgang på over 90 prosent mot tegningskurs.

Svært kritisk Røkke

I et separat brev til aksjonærene skriver Kjell Inge Røkke:

– Aker tar ansvar i Aker Horizons. Vi var for ivrige og ville for mye tidlig. Vi erkjenner feil og lærer av dem. Konsekvensen er at Aker som største eier og kreditor, overtar Aker Horizons’ virksomhet.

Det kommer tydelig frem at han ikke er fornøyd med situasjonen.

– Bare så det er sagt med en gang: Transaksjonene er ingen ønsket situasjon for Aker. Dette er en krevende sak som jeg har grublet mye på.



– Når det kommer til Aker Horizons, ser vi dumme ut og jeg føler meg personlig dum. Kjøpet av MRP (Mainstream Renewable Power, red.anm.) var og ble feil.