ABG: Mulig short-skvis i norske shippingaksjer

I en fersk oppdatering fra ABG Sundal Collier og aksjestrateg Christer Linde utpekes shippingaksjer som blant de mest shortede i det nordiske aksjemarkedet. Linde ser teknisk positive signaler for flere av aksjene, noe som kan åpne for såkalte short covering-situasjoner.

«Maersk har nå en shortinteresse på 10,6 prosent. Aksjen har et positivt teknisk oppsett, og med den høyeste shortinteressen siden 2018 ser vi muligheter for short covering fremover», skriver Linde.

Frontline trekkes frem også frem av Linde, og har en shortandel på 10,2 prosent. Aksjen har nylig brutt gjennom motstandsnivået på 160 kroner, og neste nivå ligger mellom 200 og 220 kroner. Aksjestrategen viser til at det er forventet å ta 20 dager å dekke short-posisjonene i aksjen, såkalt «days to cover».

Rundt månedsskifte uttalte aksjeanalytiker Petter Haugen:

– Det viktigste for stortankmarkedet er at flåteveksten helt sikkert vil være lav i år og neste år. Samtidig er produksjonsveksten utenfor Opec ventet å være over én million fat pr. dag i 2025, og i sum gjør dette at vi mener risk/reward er god i tank.

Meglerhuset har et kursmål på 284 kroner på tankrederiet.

Höegh Autoliners handles over støttenivået på 70 kroner, og aksjestrategen peker på 90 kroner som neste nivå, justert for utbytte. Days to cover teller 21 dager hos bilfraktrederiet, som har en shortandel på 10 prosent.

Bilfraktrederiet delte for øvrig en oppdatering for april fredag. Det fraktet 1,2 millioner kubikkmeter (cbm) last på pro rata-basis i april, og 3,6 millioner cbm i løpet av de tre siste månedene.

ABG har kjøpsanbefalinger på samtlige Maersk, Frontline og Höegh Autoliners.

Nel nest mest shortede aksje i Norden

I oversikten fra meglerhuset fremgår det at Nel er den nest mest shortede aksjen i Norden, med en andel på 15,5 prosent – kun slått av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, som har 22,3 prosent.

For Nibe, som rapporterer 15. mai, har shortinteressen falt fra over 20 prosent til rundt 11 prosent, men med 29 dager til å dekke posisjonene ser analytikerne også her et mulig positivt teknisk scenario.

«Selv om shortinteressen i Nibe er redusert, er det fortsatt 29 dager til å dekke posisjonene, og vi ser tegn til en bunningsprosess», skriver Linde.

Gjennomsnittlig shortinteresse blant de 100 mest shortede aksjene i Norden er nå 6,0 prosent, marginalt ned fra 6,1 prosent for én måned siden. ABGs egen short-kurv har utviklet seg tilnærmet sidelengs de siste to årene, og analytikerne anbefaler fortsatt selektiv aksjeplukking i dette segmentet.