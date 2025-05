Historisk stor oljekonsesjon: – Vi skal lete, finne og utvinne mer

– Vi skal lete mer, finne mer og utvinne mer. Derfor er det viktig å sikre selskapene stabil tilgang på letearealer. Aldri før har det vært et større areal utlyst i en konsesjonsrunde. Det er bra for Norge og for Europa, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Konsesjonsrunden har søknadsfrist for oljeselskapene i september og tildeling av nye tillatelser skjer i januar neste år.

Tildelingene, som kalles TFO, dreier seg om de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

Årets arealer utgjør rundt 75 prosent av åpnet areal for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Årets runde er utvidet med 76 blokker i Barentshavet og Norskehavet

– TFO-rundene er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. Videre leting og flere funn er avgjørende for å begrense fallet i produksjonen på kontinentalsokkelen etter 2030. Utvidelsen i år gir selskapene tilgang til betydelig nytt areal i Barentshavet og vi legger på den måten enda bedre til rette for å få avklart ressursgrunnlaget i nord, sier Aasland.

(NTB)