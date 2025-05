Oppkjøpsrykter: Dette er beilerne

En rekke rivaler har begynt å vurdere å kjøpe opp oljegiganten BP, melder Nyhetsbyrån Direkt og viser til Financial Times.

BP-aksjen stiger 3–4 prosent på London-børsen på nyheten fredag – men er ned mer enn 25 prosent seneste år.

Verdien av BPs eiendeler anslås å ligge på mer enn 120 milliarder pund, ekskludert gjeld, ifølge Financial Times' kilder. Det tilsvarer mer enn 1.650 milliarder kroner.

Det er også mer enn dobbelt så mye som hva BP verdsettes til i aksjemarkedet i dag. Børsverdien ligger på rundt 57 milliarder pund.

Ifølge avisen skal listen over BP-beilere inneholde store navn som Shell, Chevron, TotalEnergies, Adnoc og ExxonMobil. Tradinggiganten Vitol kan være interessert i deler av BP, ifølge Reuters.

Ifølge Bloomberg skal Shell ha diskutert et BP-oppkjøp, men ønsket å se an eventuelle nye kursfall og oljeprisfall før et eventuelt bud.

«Vedvarende underprestasjon»

En person nærstående til aktivistinvestoren Elliott Management sier til Financial Times at «BPs vedvarende underprestasjon gjør selskapet åpent for et oppkjøp».

I april ble det kjent at Elliott Management, kjent som en av verdens mest aggressive aktivistinvestorer, bekreftet en eierandel på mer enn 5 prosent i BP. Blant andre storeiere er Vanguard, BlackRock og Oljefondet.

Oljeselskapet har i senere tid fått kritikk for svak avkastning og svakere resultater enn konkurrentene og forsøkt å gjenvinne investorenes tillit ved å rette fokuset tilbake mot olje.

Selskapet har lansert planer om å øke investeringene i fossil energi til 10 milliarder dollar frem mot 2027 – en tydelig dreining vekk fra en tidligere strategi som blant annet inkluderte netto nullutslipp innen 2050 og utslippskutt på opptil 40 prosent innen 2030.