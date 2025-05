To av fem dansker vil ha atomkraft

På spørsmål om Danmark bør satse på atomkraft sier 40,7 prosent at de er enige eller svært enige, viser målingen Voxmeter har utført for nyhetsbyrået Ritzau.

25,8 prosent sier at de er imot atomkraft, mens 22,7 prosent svarer at de verken er enige eller uenige i dette. 10,8 prosent svarer «vet ikke».

57,8 prosent av de spurte mener også at muligheten for å ta i bruk atomkraft på sikt bør undersøkes.

Danmark vedtok for 40 år siden et forbud mot atomkraft, men diskusjonen om energiformen har nå på nytt blusset opp.

Alle de borgerlige partiene mener Danmark i en eller annen form bør satse på atomkraft, og det samme gjør de to partiene Moderaterne og Alternativet.

6. mai varslet også regjeringspartiet Socialdemokratiet at atomkraftens muligheter og konsekvenser skal utredes.

42,4 prosent av de spurte i målingen sier at de er bekymret for at atomkraft innebærer for stor risiko for miljøkatastrofer. 34,2 prosent sier at de ikke er bekymret for dette.

48,3 prosent av danskene er enig eller svært enig i at Danmark heller bør satse mer på vind- og solenergi enn på atomkraft. 18,3 prosent er uenige i dette, mens 28,5 prosent svarer at de verken er enig eller uenig.