Ifølge rapporten var strømregningene i april i Sør-Norge de laveste for en april-måned siden strømprisindeksen startet i august 2021.

– Strømforbruket stupte forrige måned fordi folk nå bruker mindre strøm på oppvarming. Strømregningene for husholdninger over hele landet har derfor blitt vesentlig lavere, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

– I tillegg forble strømprisene lave i april grunnet høy vannkraftproduksjon. Det er for tiden uvanlig mye vann i magasinene til vannkraftverkene. Nå er dessuten snøsmeltingen i gang, og det vil fylle opp magasinene ytterligere, særlig i Nord-Norge, der det er mer snø enn normalt for årstiden, fortsetter Standal.

Les også Havvind viser vei Havvindvirksomheten sørget for å løfte driftsmarginene for Bonheur i første kvartal.

Opp mot 17 prosent lavere forbruk

Det varme været førte til at strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning falt fra mars til april med mellom 13 og 28 prosent i alle de fem norske strømprisområdene, viser tall fra Elhub. Sammenlignet med april i fjor, var strømforbruket i april i år mellom 5 og 17 prosent lavere over hele landet.

Mens strømprisene gikk ned i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge, så steg de i Sørøst-Norge og Sørvest-Norge. Men det lavere forbruket sørger for at selve regningene blir mindre.

For husholdninger i Sør-Norge med et gjennomsnittlig strømforbruk blir strømregningen for april på om lag 1.400–1.700 kroner. Det er en nedgang fra rundt 1.800–2.000 kroner for mars, og fra 1.700–1.900 kroner for samme måned i fjor.

Les også – Store inntekter ville gått tapt Mens folk raser over høye strømpriser, tjener Norge seg søkkrike på kraftutvekslingen.

Rekordlav pris i Nord-Norge

Strømregningene er også lavere lenger nord i landet. For husholdninger i Midt-Norge blir april-regningen på under 1.300 kroner. Det er en nedgang fra rundt 1.400 kroner for mars, og fra nesten 1.900 kroner for april 2024.

I Nord-Norge ble april-regningen på under 1.000 kroner. Det er i underkant av 40 kroner lavere enn regningen for mars, og nesten en halvering sammenlignet med regningen for samme måned i fjor.

Strømprisene i Nord-Norge i april falt med hele 95 prosent fra samme måned i fjor, og ble dermed den laveste strømprisen i Nord-Norge noensinne.

Les også Priskollaps på strøm i Europa i morgen På kontinentet faller prisene på minussiden lørdag, i Nederland blir prisen -148 øre/kWh. I Norge blir de laveste prisene på 1 øre/kWh.

Høy magasinfylling

Rapporten fremhever også rekordhøye vannmagasinnivåer: «Ved utgangen av april var fyllingsgraden i de norske vannmagasinene på 47,5 prosent ifølge tall fra NVE. Dette er det høyeste nivået for denne tiden av året på minst 30 år, siden målingene begynte i 1995.»

Strømprisindeksen viser forventet strømregning (inkludert nettleie og andre skatter og avgifter) for en gjennomsnittshusholdning i alle de fem norske prisområdene for strøm.

Fornybar Norge melder også om at de norske strømprisene i april var betydelig lavere enn de landene vi utveksler strøm med sørover på kontinentet.