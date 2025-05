Hvorfor har oljeprisen falt – og kan det være bra?

Etter en nedgang på over 20 prosent siden midten av januar, preges oljemarkedet av usikkerhet både med hensyn til tilbud og etterspørsel. Handelskrigen skaper bekymring og kan bremse verdensøkonomien og dermed oljeetterspørselen. I tillegg har Opec-landene varslet en overraskende produksjonsøkning. Lavere oljepriser i kombinasjon med en svakere amerikansk dollar kan isolert sett være bra for verdensøkonomien.

Nyheten tidlig i mai om at Opec+, som består av 23 oljeproduserende land med Saudi-Arabia og Russland i spissen, vil øke oljeproduksjonen, kom overraskende og førte til et kraftig oljeprisfall. Analytikere i Gavekal Research oppfatter likevel argumentasjonen bak som litt spesiell, ettersom Saudi-Arabia kan ha ønsket å sende et signal til Opec-medlemmer som Irak og Kasakhstan, som ikke har vært disiplinerte nok med å overholde avtalte produksjonskvoter. Målet kan ha vært å synliggjøre de negative konsekvensene av manglende disiplin, og slik forsøke å bevare kartellets langsiktige samhold.

Goldman Sachs tolker beslutningen også som et uttrykk for at Saudi-Arabia ønsker å endre strategi fra å prioritere kontroll over oljeprisen, til en mer langsiktig strategi med mål om å sikre egne markedsandeler. Lavere oljepriser kan tross alt bidra til å begrense veksten i amerikansk skiferoljeproduksjon. Goldman Sachs tror prisen på brentolje i snitt vil ligge på 60 dollar fatet i resten av 2025, og 56 dollar gjennom 2026.

Oljeproduksjonen er økende ikke bare hos Opec+, men også fra land som Brasil og Guyana. USA har for lengst blitt verdens største oljeprodusent etter at skiferoljerevolusjonen skjøt fart i 2011. Den gang produserte USA rundt 5 millioner fat per dag, mot 13,4 millioner fat olje i dag. Fortsetter trenden, samtidig som verdensøkonomien holder koken, tror flere oljeanalytikere på et tilbudsoverskudd gjennom andre halvår. Dette kan legge ytterligere press på oljeprisene.

På etterspørselssiden er det særlig amerikansk økonomi som følges tett, av den enkle grunn av USA er verdens største forbruker av olje, med rundt en femtedel av samlet globalt forbruk. Den uvanlig høye usikkerheten knyttet til Trump sin politikk og handelskrig har økt muligheten for en resesjon i USA, altså en periode der den økonomiske aktiviteten og dermed energiforbruket faller markant. Mye tyder på at amerikansk økonomi vil rammes hardere enn andre land av de høye tollsatsene, spesielt mot Kina.

Goldman Sachs mener det er 45 prosent sannsynlighet for resesjon i løpet av de neste 12 månedene, mens andre ser langt høyere sannsynlighet. Så langt har amerikanske nøkkeltall vist god motstandsdyktighet, men disse kan reflektere at både privatpersoner og bedrifter passet på å øke sine kjøp og investeringer i forkant av tolløkningene. De negative effektene ventes i større grad å synes i tallene de kommende ukene og månedene. Jo lenger usikkerheten vedvarer og tollsatsene opprettholdes, desto større kan de negative effektene bli. I en resesjon tror Gavekal Research at globalt oljekonsum kan falle med én til to millioner fat per dag – noe som historisk har sendt oljeprisen kraftig ned.

Oljeprisen har falt samtidig som de globale aksjemarkedene har vist styrke gjennom siste halvdel av april. Mens lavere oljepriser kan tolkes som et signal om lavere økonomisk vekst, reflekterer stigende aksjekurser oftere økonomisk optimisme. At to markeder kan gi to ulike signaler om utsiktene, kan være fordi noen aksjeinvestorer tenker at det verste er bak oss med hensyn til politisk usikkerhet, mens aktørene i oljemarkedet responderer både på økt produksjon, men også gjenstående fare for en økonomisk nedtur.