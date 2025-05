Equinor truer med å stanse havvindprosjekt i USA

– Vi befinner oss i en presserende og uholdbar situasjon akkurat nå med Empire Wind 1. Vi har fortsatt ikke noen løsning fra de føderale myndighetene, og hver dag med usikkerhet koster oss ekstremt mye, sier Molly Morris, direktør for Equinor Renewables Americas, til den amerikanske nettavisen E&E News.

I Norge ble nyheten deretter omtalt først av E24 , som av Equinors informasjonsdirektør Sissel Rinde får bekreftet at Morris' uttalelser stemmer.

Lørdag kveld fikk også DN bekreftet at uttalelsene er korrekte.

Morris sier til den amerikanske nettavisen at det ikke er gjennomførbart å måtte vente i månedsvis på en midlertidig forføyning fra en amerikansk domstol og som kan få byggingen i gang igjen.

Hun mener at Equinor trenger avklaring umiddelbart.

I påsken varslet Trump-administrasjonen at prosjektet settes på vent. Denne uken hadde Equinor-sjef Anders Opedal et møte med president Donald Trumps økonomiske rådgiver i Det hvite hus, skrev DN torsdag.

Etter møtet fortalte Opedal at det fortsatt er uklart for selskapet nøyaktig hvilke vurderinger som er gjort i Bureau of Ocean Energy Management og innenriksdepartementet i forbindelse med stoppordren.

Empire Wind 1 , som etter den opprinnelige planen skal være ferdig i 2027, vil ha en kapasitet på 810 MW. Havvindparken skal ligge rundt 25 til 50 kilometer sørøst for Long Island, og prosjektet skal forsyne 500.000 hjem med strøm i New York.