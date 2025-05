Saudi Aramco rapporterte et nettoresultat på 26 milliarder dollar for første kvartal 2025, ned 5 prosent fra samme periode i fjor. Fallet skyldes lavere oljepriser og redusert produksjon, opplyser selskapet.

Resultatet var riktignok noe høyere enn analytikernes forventninger på 25,3 milliarder dollar, ifølge CNBC. Samtidig falt fri kontantstrøm fra 22,8 til 19,2 milliarder dollar, mens kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter endte på 31,7 milliarder – også noe lavere enn året før.

Til tross for nedgangen øker selskapet sitt ordinære utbytte for første kvartal til 21,1 milliarder dollar, en økning på 4,2 prosent sammenlignet med samme periode året før. Oljegiganten kutter imidlertid det resultatavhengige utbyttet til 219 millioner dollar, ned fra 10,8 milliarder.

Selskapet har også økt sin gjeldsgrad til 5,3 prosent pr. 31. mars, opp fra 4,5 prosent ved utgangen av 2024, mens kapitalinvesteringene i kvartalet kom på 12,5 milliarder dollar.

Nøkkeltall for Saudi Aramco (Mrd. USD) 1. kv./'25 1. kv./'24 Nettoresultat 26,0 mrd 27,3 mrd Fri kontantstrøm 19,2 mrd 22,8 mrd Capex 12,5 mrd 10,8 mrd Ordinært utbytte 21,1 mrd 20,3 mrd Gj.snittlig oljepris (USD/fat) $76,3 $83,0 Statlig eid energiselskap av Saudi Arabia som ble grunnlagt i 1933.

President og adm. direktør er Amin Nasser.

66.800 ansatte i 2020.

Verdens nest største reserver av oljeekvivalenter på mer enn 270 milliarder fat.

Vil redusere utslipp

Aramco-sjef Amin H. Nasser peker på globale handelsforstyrrelser og økonomisk usikkerhet som faktorer bak svakere oljepriser, men understreker at selskapets størrelse og effektivitet gir solid motstandskraft i et ustabilt marked.

– Perioder som dette viser verdien av disiplinert kapitalplanlegging og gjennomføring, samtidig som vi holder fast ved et langsiktig perspektiv, sier Nasser.

Han trekker særlig frem fremskritt innen lavutslippsprosjekter og strategiske investeringer. Aramco har i løpet av kvartalet fullført oppkjøpet av 50 prosent av Blue Hydrogen Industrial Gases Company, kjøpt seg inn i det filippinske oljeselskapet Unioil Petroleum med en eierandel på 25 prosent, og startet et pilotprosjekt for fangst av CO₂ direkte fra atmosfæren.

– Med alle energiformer som viktige for å møte verdens energibehov, fortsetter vi å utvikle vekststrategien vår på tvers av Upstream, Downstream og New Energies, samtidig som vi jobber for å redusere utslipp, sier Aramco-sjefen.