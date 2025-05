Energipriser presser kjemigiganter vekk

Flere store kjemikalieselskaper vurderer nå å selge deler av sin virksomhet i Europa som følge av høye energikostnader og økt konkurranse fra nyere og mer effektive anlegg i Asia og Midtøsten, melder Financial Times.

Blant dem er det saudiarabiske konsernet Sabic, som har hyret inn Lazard og Goldman Sachs for å utrede mulighetene for å selge sin europeiske petrokjemivirksomhet. Ifølge kilder genererer denne delen av virksomheten omtrent 3 milliarder dollar i årlig inntekt og 250 millioner dollar i driftsresultat.

Også Dow, Shell, BP og LyondellBasell har varslet strategiske gjennomganger av sine europeiske eiendeler.

Dyr kraft

Bakgrunnen er vedvarende høye energipriser i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina, samt et stadig mer utfordrende regulatorisk miljø. Samtidig bygges det nye kjemianlegg i andre regioner med lavere kostnader og høyere effektivitet.

– Noen selskaper ser på eldre europeiske anlegg og tviler på om de fortsatt kan konkurrere, sier Sebastian Bray, analytiker i Berenberg, til FT.

– Hva er den avgjørende faktoren som får selskaper til å vurdere å trekke seg ut? Det er høyere energikostnader, legger han til.

ADVARER: Milliardær og Ineos-eier Jim Ratcliffe. Foto: Bloomberg

Advarer mot kollaps

Den europeiske kjemikalieindustrien har ifølge bransjerådet CEFIC allerede varslet nedleggelser av over 11 millioner tonn produksjonskapasitet de siste to årene. Sektoren står for omtrent 5–7 prosent av Europas industriproduksjon og sysselsetter over 1,2 millioner mennesker. Men med gasspriser i Europa som fortsatt er fire til fem ganger høyere enn i USA, er konkurranseevnen under press.

Milliardær Jim Ratcliffe, som eier av petrokjemigiganten Ineos, har gjentatte ganger advart om at Storbritannias kjemiske industri står i fare for å bli utradert på grunn av høye energipriser og karbonavgifter, ifølge FT.

Han omtaler utviklingen som «utryddelsen» av en sentral europeisk industri, og krever skatteendringer for å redde produksjonen. Samtidig har Ineos inngått en langtidsavtale med Covestro for import av billigere amerikansk gass.