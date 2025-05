– Suspenderte kontrakter i Midtøsten gjennom 2024 fortsetter å påvirke det globale markedet for oppjekkbare rigger (jack-ups), med ytterligere press på dagratene de siste månedene. Vi har en solid pipeline av kortsiktige kontraktsmuligheter for rigger med tilgjengelighet i 2025 og 2026, og jobber også aktivt med å identifisere nye måter å optimalisere kostnadsstrukturen på, sier konsernsjef Greg O'Brien i en kommentar.

Ordrereserven ved utgangen av første kvartal, inkludert suspenderte Saudi-rigger, var 1.625 millioner dollar.

Tar ned 2025-guidingen

Blant de suspenderte Saudi-riggene er «High Island II» og «High Island IV», hvorav den første ventes å starte på sin nye Nigeria-kontrakt i andre kvartal. For øvrig i flåten avsluttet «J.T. Angel» og «Parameswara» sine jobber i India henholdsvis sent i fjerde kvartal og sent i første kvartal, mens «Trident XVI» har begynt på ny jobb i Egypt og «Shelf Drilling Victory» er på vei til Vest-Afrika for en ny jobb der.

Videre har Shelf Drilling mottatt en tidlig kontraktterminering for «Shelf Drilling Winner» i Danmark, og denne tvinger selskapet til å kutte 2025-guidingen for justert EBITDA fra 350-380 til 310-360 millioner dollar.

Samtidig har selskapet identifisert kostnadsbesparelser på tvers av flåten og tar capex-guidingen (driftsinvesteringer) ned med 25 millioner dollar fra rapporten for fjerde kvartal, da forventningen var 110-140 millioner dollar i capex og utsatte kostnader i 2025.

Ifølge mandagens rapport venter Shelf derfor å være i en bedre kontantposisjon enn tidligere antatt ved utgangen av året, og opprettholde en sterk likviditet gjennom 2026.

– 65 dollar konstruktivt

Riggselskapet erkjenner likevel at den seneste makroøkonomiske utviklingen har bidratt til lavere råvarepriser og usikkerhet i markedet.

«65 dollar-nivået er fortsatt konstruktivt for aktivitet på grunt vann. Vedvarende lave oljepriser under dette nivået kan imidlertid få mange olje- og gasselskaper til å kutte i capex på kort sikt, ettersom presset på kontantstrømmen kan tvinge dem til å redusere boreaktiviteten eller utsette enkelte prosjekter», skriver selskapet.

Brent-olje for juli-levering stiger i 11.50-tiden mandag 2,9 prosent til 65,77 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 3,1 prosent til 62,93 dollar pr. fat etter at USA og Kina er blitt enige om reduserte toller i 90 dager.