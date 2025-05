Ommerker oljen – unngår sanksjoner

Det siste året har oljetradere omdøpt venezuelansk olje til brasiliansk for å slippe amerikanske sanksjoner, melder Reuters.

Denne oljen går hovedsakelig til kinesiske, uavhengige raffinerier.

Praksisen innebærer manipulering av tankskipsignaler – såkalt «spoofing» – for å få det til å se ut som om skipene losser fra brasilianske havner. Dokumentasjon og satellittbilder viser imidlertid at oljen lastes i Venezuela, ifølge Reuters.

I tillegg, ved å ommerke forsendelsen, kan oljen sendes direkte fra Venezuela til Kina uten mellomstopp i Malaysia – noe som gir fire dager kortere reisetid.

Petrobras bekrefter

Fra juli 2024 er det anslått at Kina har importert 67.000 fat pr. dag som angivelig er brasiliansk bitumen, til en verdi rundt 1,2 milliarder dollar. Kinesiske raffinerier kjøper jevnlig brasiliansk råolje, men ifølge det statlige oljeselskapet Petrobras eksporterer Brasil sjelden denne sorten bitumenblandinger. Faktisk viser brasiliansk tollstatistikk ingen eksport av slik olje til Kina siden minst 2023.

Flere av de aktuelle lastene inneholder faktisk Venezuelas tunge Merey-råolje, som er typisk for landets eksport til Kina. Bitumenblanding er en tjærelignende rest som brukes i asfaltproduksjon. Brasiliansk eksportolje er derimot typisk klassifisert som middels lett råolje fra landets rike offshorefelt kjent som pre-salt.

Tankeren Karina, registrert under liberisk flagg, lastet 1,8 millioner fat med venezuelansk Merey 16 for Hangzhou Energy i februar under navnet «Katelyn». Skipet spoofet posisjonen sin og lot det fremstå som om det kom fra Brasil. Det losset ved Yangpu-havnen i Kina tidlig i april.

USA har siden 2019 innført sanksjoner mot venezuelansk oljeeksport for å redusere inntektene til president Nicolás Maduros regjering. Maduro, som har sittet ved makten i over et tiår etter omstridte valg, hevder sanksjonene er ulovlige og en form for «økonomisk krigføring».