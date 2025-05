Analytikere advarer mot BP-fusjon: – Altfor kompleks

Tidligere i mai ble det kjent at Shell har engasjert rådgivere for å utforske muligheter rundt et oppkjøp av BP . Kilder i Bloomberg uttalte at dette sannsynligvis er avhengig av lavere oljepris samt BP-kurs. En knapp uke senere ble det rapportert at også Chevron, TotalEnergies, Adnoc og ExxonMobil var interesserte, og at Vitol kunne vært interessert i deler av BP.

I april ble det også kjent at Elliott Management, kjent som en av verdens mest aggressive aktivistinvestorer, bekreftet en eierandel på mer enn fem prosent i BP. Elliott har uttalt at selskapet er et opplagt oppkjøpsmål dersom det ikke endrer kurs raskt.

Storbanken Bernstein har nå regnet på en mulig Shell–BP-fusjon. Meglerhuset har kjøpsanbefaling på begge aksjene, men er klar i sin dom:

«Vi er kjøpere av Shell og BP som selvstendige selskaper, men ser ikke tilstrekkelig gevinst til å rettferdiggjøre en så omfattende fusjon,» skriver leder for europeisk olje og gass, Irene Himona, i Bernstein.

For mange risikoer

Det er en bråte med hensyn og risikoer i en så stor avtale – regulatoriske, integrasjonsmessige, gjennomføringsmessige og finansielle. Dersom Shell påtar seg BPs forpliktelser, vil det kreve ny gjeld, utstedelse av nye aksjer og en halvering av fremtidige tilbakekjøp av aksjer, dersom balansen skal beskyttes, ifølge Bernstein.

En eventuell sammenslåing ville gjort Shell–BP til verdens største olje- og gassprodusent. Under et scenario med 45 prosent oppkjøpspremie anslås resultat pr. aksje (EPS) å øke med kun syv prosent i 2028.

«Risikoen for å utvanne verdiene til et samlet selskap er høyere enn gevinstpotensialet,» skriver Himona.

Strukturen Bernstein ser som mest realistisk, lyder: 40 prosent kontanter og 60 prosent aksjer.

«En sammenslåing mellom Shell og BP ville vært ekstremt kompleks, og øker «gjennomføringsrisikoen» i avtalen. Det å fusjonere to svært store globale selskaper, som hver opererer i rundt 70 land (og ikke nødvendigvis de samme 70), med ulike eiendeler innen oppstrøms, nedstrøms og lavkarbon, ulike kulturer, historier, IT-systemer, prosesser, styrker og svakheter, er et usedvanlig komplekst foretak,» heter det.