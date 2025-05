Morgan Stanley og analytiker Martijn Rats nedgraderte mandag Equinor fra kjøp til hold, og kuttet kursmålet fra 285 til 250 kroner.

Meglerhuset forventer at Brent-oljen faller til midt–høyt 50-tall i første halvår 2026, og nedjusterer estimatene for hele sektoren – med anslag som ligger 20 prosent under konsensus for 2026. Til det europeiske gassmarkedet er Morgan Stanley imidlertid mer optimistisk, og omtaler Equinor som den mest direkte eksponeringen mot dette markedet.

Det er likevel «på tide å ta en pause på grunn av kapitalallokeringen», skriver Rats, og fortsetter:

«Vi mener historien rundt havvind og selskapets nylige kapitalallokering har hindret aksjekursen i å fullt ut reflektere det mer positive bildet for naturgass.»

Analysefakta Aksje: Equinor

Meglerhus: Morgan Stanley

Anbefaling: Hold (Kjøp)

Kursmål: 250 (285)

Venter nedskrivninger

Det vises blant annet til Ørsted-investeringen i 2024: Ti prosent for 2,5 milliarder dollar – en post som nå er verdt rundt 1,6 milliarder dollar. Videre påpekes Empire Wind-prosjektet, hvor BP trakk seg og Equinor doblet ned, men hvor prosjektet senere ble stanset av amerikanske myndigheter.

«Pr. nå har vi begrenset innsikt i når arbeidet eventuelt kan gjenopptas. I mellomtiden vet vi at prosjektet har en brutto bokført verdi på 2,5 milliarder dollar, at selskapet kan måtte tilbakebetale 1,5 milliarder dollar til långivere i prosjektfinansieringen som allerede er tatt i bruk, og at den samlede eksponeringen til konsernet, inkludert garantier og termineringskostnader, ligger på mellom 1,5 og 2 milliarder dollar. Så langt er det ikke gjort nedskrivninger knyttet til prosjektet, men vi anser det som sannsynlig at dette kan komme dersom dagens situasjon vedvarer,» forklarer Morgan Stanley.

For å dempe noe av effekten solgte Equinor sin eierandel på 60 prosent i oljefeltet Peregrino utenfor Brasil for 3,5 milliarder dollar.

«Med tanke på fallende oljepriser mener vi at selskapets siste kapitalallokeringsvalg kan tynge evnen til å belønne aksjonærene i årene fremover (...) Med disse forutsetningene faller Equinors samlede direkteavkastning i 2026 til rundt 9,5 prosent, noe som er mindre attraktivt enn tidligere – sammenlignet med for eksempel Shell og Total på 11 prosent.»

Summa summarum: Equinor har høyere risikoprofil enn konkurrentene, og derfor velger Morgan Stanley «å ta en pause» og nedjusterer aksjen til Equal-weight.