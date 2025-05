Vindkraft har en destruktiv forretningsmodell

Jan Emblemsvåg. Foto: Privat

Problemene til havvind var uunngåelige – uavhengig av økte kostnader i forsyningskjeden, som ofte får skylden. Det er selve forretningsmodellen som svikter. Vindkraft fungerte da den opererte innenfor kraftnettreserven uten å påvirke markedet signifikant, noe som kamuflerte forretningsmodellens svakheter.

Vindkraft, især havvind, har fundamentale problemer. Like værsystemer over store områder gir alltid noen hundre timer i året der vindkraften produserer lite. Til og med Europas landområde er for lite, og vindkraften trenger backup- og balansekraft . Det er nesten en perfekt sammenheng mellom behovet for gasskraft og vindkraft, noe som gjør at vindkraft også er klimamessig tvilsomt.

Backup- og balansekraften stabiliserer kraftnettet, noe vindkraften ikke klarer. Med andeler på over 70-75 prosent innad i et synkronområde, øker risikoen for blackout. Irland er verdensledende, men selv om landet til tider er oppe i 70 prosent vindkraft, er årsproduksjonen omtrent kun 30 prosent av behovet. Resultatet er at man trenger to kraftsystemer.

Tyskland har i løpet av 20 år bygget opp et parallelt kraftsystem (doblet kapasiteten), men oppnådd en liten nedgang i kraftproduksjonen – med rekordhøye kraftpriser. Samtidig medfører dobbel kapasitet overproduksjon når vinden er god med ditto lave priser, og når prisene er høye, har vindkraftprodusentene lite å selge. I begge tilfeller blir inntjeningen dårlig. Sikring av nettstabiliteten forverrer situasjonen fordi regulerbare kraftkilder må kjøres samtidig.

Situasjonen forverres ytterligere av å bygge i stor skala, fordi jo større man bygger, jo lavere blir produksjonen per MW installert kapasitet. Et lite vindkraftanlegg vil produsere fem–seks ganger mer per MW installert enn et stort – alt annet likt. På toppen viser forskning at mengden vind avtar med noe over 2 prosent per tiår, selvsagt med variasjoner innad i tiårene. Trenden er klar, men årsakene uklare.

Blackouten i Iberia nylig bør advare optimistene, og med økt nasjonal gjeld forsvinner villigheten til å subsidiere og akseptere fallende konkurranseevne på grunn av høye kraftpriser. Spoler man noen år frem i tid, vil alle kraftprodusentene trenge subsidier eller høye kraftpriser, mens kundene vil slite med høye og volatile priser. Dette er en selvdestruktiv forretningsmodell for både vindkraften og kraftsystemet, der alle taper.

Canada skal bygge fire små, modulære reaktorer (SMR) med en designlevetid på 65 år og en gjennomsnittlig levetidskostnad på noe over 1 kr/kWh . Etter hvert forventes lavere kostnader. Med lang levetid vil kapitalavkastningen være sikret (USA har hatt ni systemiske finanskriser på 200 år). Et godt valg for langsiktige investorer, som Norge burde være!

Jan Emblemsvåg

Professor ved NTNU