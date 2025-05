Christen Sveaas' Viking Supply Ships AB i Göteborg måtte se driftsresultatet bli redusert fra 30 millioner svenske kroner i første kvartal i fjor til 6 millioner kroner i år. Bidraget før avskrivninger og finansposter falt samtidig fra 62 til 38 millioner kroner.

Før skatt ble det et tap på 22 millioner kroner, mot pluss 11 millioner i samme tremånedersperiode i 2024.

Den negative utviklingen forklares med henvisning til et svakt spotmarked for ankerhåndteringsskip på begynnelsen av året. Det er ifølge rederisjef Trond Myklebust typisk for årstiden og henger sammen med et lavere aktivitetsnivå og en tilstrømning av fartøyer som returnerer fra prosjekter og andre regioner.

Lav utnyttelse

Snittraten endte riktignok opp målt mot i fjor; 55.800 dollar pr. skip pr. dag mot 44.400 dollar på samme tid i 2024. Men utnyttelsesgraden falt fra 65 til 50 prosent.

Tallene er også negativt påvirket av at to av de seks AHTS-ene som utgjør dagens Viking-flåte, «Loke Viking» og «Odin Viking», gjennomgikk vedlikehold i første kvartal.

I slutten av mars snudde det; på kort tid var AHTS-markedet i Nordsjøen nesten utsolgt og ratene økte kraftig.

Rederiet har inngått avtale om å kjøpe nok en ankerhåndteringsbåt, 13 år gamle «Atlantic Kestrel». Overtagelsen er planlagt til september, da skipet vil bli omdøpt til «Ben Viking».

Sveaas nær 83 prosent

Sveaas kontrollerer 82,8 prosent av aksjekapitalen og 87,2 prosent av stemmene i Viking Supply Ships etter å ha økt sin eierandel for to måneder siden.

Kistefos-eier Sveaas har også kontroll i Oslo Børs-noterte Sea1 Offshore. Nylig inngikk disse selskapene en avtale om å dele inntekter for fem ankerhåndteringsskip som tilhører Sea1 Offshore og AHTS-ene som eies av Viking Supply Ships.

«Avtalen bør forenkle en fremtidig fusjon mellom selskapene ytterligere», skrev meglerhuset Pareto Securities i en oppdatering da.