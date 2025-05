Statnett kan få dagbøter

– Statnett har allerede oversittet fristen for tilkobling til handelsplattformene med flere måneder, og skisserer nå at tilkoblingene først kan skje i 2027 og 2028. RME vurderer derfor at det er nødvendig å varsle reaksjoner for å sikre at Statnett kobler seg til plattformene så raskt som mulig, sier direktør i RME, Tore Langset i en pressemelding.

Det dreier seg om plattformene MARI og PICASSO, som brukes til å utveksle såkalt balanseenergi som skal sikre at kraftsystemet til enhver tid er i balanse.

Statnett har fått krav på seg om å være koblet på MARI innen 1. september 2026 og PICASSO innen 1. mars 2027.