HitecVision: Kjøper seg opp i polsk biogass

Det franske oljeselskapet TotalEnergies har inngått en avtale med det norske PE-fondet HitecVision om å selge en eierandel på 50 prosent i biogasselskapet Polska Grupa Biogazowa (PGB). TotalEnergies kjøpte hele PGB i 2023.

Transaksjonen verdsetter selskapet til 190 millioner euro.

PGB har 20 anlegg i drift og en produksjonskapasitet på over 450 GWh biometanekvivalenter. PGB har ambisjoner om å nå 2 TWh kapasitet innen 2030, og bygger nå to nye anlegg, ifølge pressemeldingen fra TotalEnergies.

– Biogass og biometan er et kjerneområde i HitecVisions nye energiprogram, og Polen representerer en unik mulighet for lønnsom vekst og avkarbonisering, uttalte konsernsjef Erlend Ellingsen i HitecVision.

Samarbeidet skal bidra til å skalere PGB videre, både gjennom nye utbyggingsprosjekter og oppkjøp.

– Vi er glade for å ønske HitecVision velkommen som partner for biogassproduksjon i Polen, sier Stéphane Michel, president for gass, fornybar energi og kraft i TotalEnergies.

HitecVision har blant annet også eksponering mot biogass via et joint venture, 1Vision Biogas. I september 2024 meldte biogasselskapet at det hadde ferdigstilt oppkjøpet av St1 Nordic Oys biogasseiendeler.

Med integrasjonen av oppkjøpet fikk joint venture-et en samlet produksjonskapasitet på over 550 GWh og salg av om lag 1 TWh biometan. Målet er å nå 3 TWh i produksjon og 6 TWh i salg innen 2030, rettet mot tungtransport, sjøfart og industri.