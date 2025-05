Støre forsvarte havvindsatsing – men vil ikke kalle det et industrieventyr

Støre tok havvindsatsingen i forsvar da han ble utfordret av Frp-leder Sylvi Listhaug i stortingets spørretime onsdag.

– Milliardene bare renner ut av statskassa, sa Listhaug, som omtaler regjeringens planlagte støtte til havvindutbygging som «et tjukt sugerør ned i statskassa».

– Arbeiderpartiet har brukt og vil bruke 58 milliarder kroner, estimert. I tillegg kommer det millioner og milliarder til hydrogensatsing, batterifabrikker, karbonfangst og lagring, sa Listhaug.

Stoltenberg forstår tvil rundt havvindsatsing

Spørsmålet om lønnsomheten ved havvindsatingen er også løftet fram av finansminister Jens Stoltenberg (Ap). I et intervju med DN svarer han «det gjenstår å se» på spørsmål om han tror prosjektene blir lønnsomme. Og han uttrykker forståelse for at det kommer signaler fra næringslivet om tvil rundt prosjektene.

Han går også langt i å forklare satsingen på havvind med bakgrunn i interessefellesskap mellom industrien og fagbevegelsen, næringslivsorganisasjoner og deler av miljøbevegelsen.

– Det viktigste myndighetene gjør er ikke å subsidiere det vi liker, men å skattlegge det vi ikke liker, sier Stoltenberg til avisen. Hans råd vil være at man ikke legger opp til noen som innebærer varige store subsidier.

– Ikke et eventyr

– Tror statsministeren fremdeles at havvind er starten på et industrieventyr? Og tror han at dette er starten på en norsk verdensindustri, spurte Listhaug da hun plukket opp tråden i spørretimen.

Støre tok havvindsatsingen i forsvar.

– Ja, jeg tror havvind kommer til å være en del av fremtidens energiløsning. Jeg tror ikke det kommer til å være et eventyr. Jeg tror det kommer til å være en ganske hard realitet av stor viktighet, og jeg tror det er store muligheter for norsk industri, svarte han.

Han argumenterte for at havvind vil kutte klimagassutslipp og bidra til å nå Norges klimamål, samtidig som det også vil skape jobber.

– Og vi skal lede an i oppstart til noen viktige teknologier som kan møte dette. Det er det å ha politisk ansvar, sa han.

