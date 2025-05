Aker Carbon Capture foreslår milliardutbytte

Styret i Aker Carbon Capture ASA har besluttet å foreslå et ekstraordinært utbytte til aksjonærene, etter at selskapet nylig annonserte salget av sin eierandel i SLB Capturi til Aker ASA. Dette fremgår i en børsmelding onsdag ettermiddag.

Utbyttet er satt til 2,86 kroner pr. aksje, noe som samlet tilsvarer cirka 1,7 milliarder kroner.

Selskapet, som har en eierandel på 20 prosent i SLB Capturi, selger sin post gjennom et datterselskap av Aker Capital AS, og er en del av en større strategisk løsning for Aker Carbon Capture.

Kabonfangstselskapet SLB Capturi er et joint venture mellom SLB (tidligere Schlumberger) og Aker Carbon Capture ASA, der SLB eier 80 prosent og Aker Carbon Capture har hatt en indirekte eierandel på 20 prosent via sitt heleide datterselskap.

Forslaget vil bli behandlet på en ekstraordinær generalforsamling som forventes å avholdes 6. juni 2025.

Dersom alt går som planlagt, vil utbyttet bli utbetalt rundt 20. juni 2025.