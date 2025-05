Godkjente lønnspakke på 22 millioner

Equinor sin generalforsamling godkjente onsdag styrets forslag om ekstraordinær økning i grunnlønnen til konsernsjef Anders Opedal.

Opedal fikk en godtgjørelse på totalt 22 millioner kroner for 2024, skriver DN. Det tilsvarer en økning fra 20,7 millioner kroner året før. Den største endringen ligger i grunnlønnen, som har økt fra 10 til 12,3 millioner kroner.

Styreleder Jon Erik Reinhardsen forklarte at økningen i grunnlønn er et resultat av at den variable lønnen er redusert etter signaler fra regjeringen.

– Styret har kompensert for disse reduksjonene med en ekstraordinær økning i grunnlønnen. Konsernsjefens totale grunnlønnsøkning er derfor over gjennomsnittet for øvrige ansatte i prosent for 2024, sa Reinhardsen under sin presentasjon, ifølge DN.

Det ble ikke fremmet kritiske merknader fra regjeringen under avstemningen.

– Styrets begrunnelse for denne ekstraordinære økningen er at den anses nødvendig for å opprettholde den overordnede målsetningen om at total godtgjørelse til konsernsjef og konsernledelse skal være markedsmessig, ifølge Reinhardsen.