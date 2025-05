Saken oppdateres.

DNO rapporterte i dag et driftsresultat på 28 millioner dollar for første kvartal 2025, av en omsetning på 188 millioner dollar. I fjerde kvartal viste resultatet fra driften et tap på 82 millioner, mens det i samme periode i fjor var positive 61 millioner.

Resultatet før av- og nedskrivinger (ebitda) kom inn på 78 millioner, 13 prosent under det ABG ventet og 26 prosent under konsensus. Årsaken til avviket er høyere enn forventede letekostnader på 31 millioner dollar.

«Justert for dette er resultatet for første kvartal i stor grad i tråd med forventningene,» skriver ABG i en oppdatering.

«En nøytral rapport, aksjen ventes å handle flatt i forhold til konkurrentene,» heter det fra meglerhuset.

Styret godkjente nok et utbytte på 0,3125 kroner pr. aksje, som utbetales i juni. Kontantbeholdningen var på 42,8 millioner ved utgangen av kvartalet. Olje- og gasselskapet endte med et resultat før skatt på 15,7 millioner.