IEA: Elbilboom bremser oljeetterspørselen

En ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at veksten i det globale oljeforbruket bremser betydelig i 2025, samtidig som produksjonen ventes å øke.

Sterke økonomiske motvinder og rekordhøyt elbilsalg legger en demper på etterspørselen, samtidig som økt produksjon fra både OPEC+-land og ikke-OPEC+-land presser olje­lager­beholdningene opp.

NY RAPPORT: IEA og adm. direktør Fatih Birol kommer hver måned med en oppdatering på oljemarkedet. Foto: Bloomberg

Etterspørselen flater ut

IEA anslår at veksten i oljeetterspørselen vil falle fra 990.000 fat per dag i første kvartal 2025 til 650.000 fat for resten av året. Dette tilsvarer en snittvekst på 740.000 fat per dag i 2025 og 760.000 i 2026.

Det er særlig vekstmarkedene i ikke-OECD-land som trekker opp. Kina, India og andre fremvoksende økonomier står samlet for en vekst på 860.000 fat per dag i 2025 og over 1 million fat i 2026, mens OECD-landenes etterspørsel faller med henholdsvis 120.000 og 240.000 fat per dag. Nedgangen i OECD-landene kommer blant annet som et resultat av elektrifiseringen av transportsektoren, ifølge energibyrået.

Økt produksjon

Det globale oljetilbudet er ventet å øke med 1,6 millioner fat per dag til gjennomsnittlig 104,6 millioner fat per dag i 2025, og med ytterligere 970.000 fat per dag i 2026.

Ikke-OPEC+-produsenter – som Norge – er ventet å stå for det meste av økningen, selv om produksjonen av amerikansk skiferolje nedjusteres etter lavere investeringer. Ikke-OPEC+-land ventes å øke produksjonen med 1,3 million fat per dag i år og 820.000 fat i 2026.

Mens OPEC+ legger til 310.000 fat per dag i 2025 og 150.000 fat i 2026, etter å ha fremskyndet sine økninger i produksjons­tildeling til juni.

Overskuddet i oljeproduksjonen ventes å øke de globale lagrene med nesten 720.000 fat per dag i 2025 og 930.000 fat i 2026 – etter en nedgang på 140.000 fat per dag i 2024.

Oljelagrene steg med 25 millioner fat i mars, ledet an av råolje. Men beholdningen ligger fortsatt 221 millioner fat under femårs­gjennomsnittet, ifølge IEA.

Prisfall

Oljeprisene falt med rundt 10 dollar fatet gjennom april og mai, på grunn av økte amerikanske tollsatser og høyere OPEC+-produksjon. Dette førte til at prisen på nordsjøolje falt under 61 dollar fatet, men nye avtaler mellom SA, Storbritannia og Kina bidro til noe ro i markedet.

Brent-prisen nådde under 61 dollar per fat, før den hentet seg noe inn. Nye handelsavtaler mellom USA, Storbritannia og Kina bidro imidlertid til å ro ned markedet.

IEA mener at den økende usikkerhet i verdensøkonomien og svekket etterspørsel kan føre til ytterligere prisvolatilitet, samtidig som økt produksjon og lagerbygging vil dempe effekten av eventuelle sjokk.