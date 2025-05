Den nye konsernsjefen tar over etter sommeren. Poen, som i dag er konserndirektør for økonomi og finans i selskapet, tiltrer 6. august.

Nygaard fortsetter som rådgiver for ny konsernsjef fram til årsskiftet.

– Vi får en erfaren og strategisk sterk leder som kjenner Lyse-konsernet godt, og som har vist evne til å skape resultater. Hun har god forståelse for konsernets virksomhet og verdigrunnlag, og et samlet styre er trygge på at hun vil videreutvikle Lyse i tråd med eiernes langsiktige industrielle ambisjoner, sier styreleder Harald Espedal.

Lyse er et norsk energi- og telekomkonsern som lever produkter under merkevarene Altibox, Ice og Lyse.