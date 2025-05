Saken oppdateres

Odfjell Technology melder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 193 millioner kroner i første kvartal 2025, ned fra 212 millioner kroner i samme periode i fjor.

Inntektene steg fra 1.283 til 1.330 millioner kroner.

Kontantutbyttet på 60 millioner kroner (1,52 kroner pr. aksje) opprettholder nivået fra de to kvartalene før, og gjenspeiler på dagens kursnivåer en direkte annualisert yield på rundt 14 prosent.

Utbyttet tilsvarer dermed 78 prosent av (utvannet) resultat på 1,95 kroner pr. aksje.

– Aktivitetsnivå og drift holdt seg stabilt på tvers av alle segmenter i kvartalet, og marginene forbedret seg fra fjerde kvartal, sier konsernsjef Simen Lieungh i en kommentar.

EBITDA-marginen var 15 prosent i første kvartal, opp fra 13 prosent i fjerde kvartal – men ned fra 17 prosent i første kvartal 2024. Brønntjenester (well services) bidro med en EBITDA-margin på 29 prosent i første kvartal, uendret fra fjerde kvartal, men ned fra 38 prosent i første kvartal i fjor.

Operations-segmentet (plattformboring) leverte 7 prosent EBITDA-margin i første kvartal, opp fra 5 prosent i kvartalet før og 2 prosent i første kvartal i fjor. Projects & Engineering (ingeniørvirksomheten) fikk en EBITDA-margin på 17 prosent i første kvartal, opp fra 12 prosent i fjerde kvartal og 15 prosent i første kvartal 2024.

Lieungh trekker frem at selskapet i første kvartal tok 4 millioner kroner i engangs- og restruktureringskostnader tilknyttet sitt forbedringsprogram.

– Vår virksomhet pågår primært i stabile markeder med robuste aktivitetsnivåer, støttet av en sterk tilknytning til olje- og gassproduksjon – et område vanligvis mindre utsatt for sykliske svingninger i industrien. Kombinert med vår solide kontraktsportefølje og pågående resultatfremmende initiativer, er vi godt posisjonert for å levere sterkere inntjening i andre halvår 2025, fortsetter Odfjell Technology-sjefen.

Selskapet måtte i løpet av første kvartal se kontantbeholdningen falle fra 576 til 413 millioner kroner, noe som – i tillegg til utbyttet – henger sammen med innkjøp av brønnutstyr og investeringen i en 10 prosents eierandel i Reelwell.

– Kontantstrømmen ble påvirket av høye driftsinvesteringer (capex) og sesongmessig oppbygging av arbeidskapital. Vi forventer at både capex- og arbeidskapitalnivåer vil falle i andre halvår, noe som vil være til støtte for bedre kontantgenerering, sier Lieungh.